Axios: Макрон признался Трампу, что использует его тактику переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что использует методы ведения переговоров президента США Дональда Трампа из книги «Искусство сделки», пишет онлайн-издание Axios со ссылкой на источники.

В беседе тет-а-тет в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе Трамп и Макрон обсуждали торговую войну между Соединенными Штатами и Европой. После пошлин на сталь и алюминий для стран ЕС Трамп был разочарован возмездием Евросоюза, который разработал ответные меры.

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По словам источника, знакомого с ходом разговора, во время личной беседы Трамп предложил Макрону убедить Европейский союз в том, что они должны вести переговоры с США. Однако Макрон не согласился с Трампом и ответил, что он против переговоров «под угрозой».

«Я прочитал «Искусство сделки». Я знаю, что сначала нам нужно нанести ответные меры, чтобы иметь рычаги давления на переговорах», — сказал Макрон Трампу с улыбкой.

Трамп уважает сильных противников и принижает тех, кого считает слабыми, добавляет издание. Axios отмечает, что лучше всех использует тактику Трампа председатель КНР Си Цзиньпин, у которого сильнее политическая хватка.

Ранее в Иране назвали угрозы Трампа «психологическими приемами».