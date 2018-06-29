Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Саркисян прибыл в Соединенные Штаты в рамках многодневного зарубежного турне. Ранее он побывал в Великобритании и Франции.

В Вашингтоне президент Армении поучаствовал в фестивале Смитсоновского института «Национальная жизнь», который посвящен армянскому наследию. Также Саркисян провел несколько встреч в конгрессе США и с представителями армянской общины.

Ранее Саркисян заявил, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад на территории Армении. По его словам, принц является большим другом страны, и прекрасно знает историю армянской архитектуры.