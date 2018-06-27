Помпео прокомментировал желание Трампа видеть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия должна стать участницей обсуждений на уровне ведущих мировых государств. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате, передает Reuters.

Сенаторы спросили, считает ли Белый дом, что Россия должна вернуться в состав «Большой восьмерки». Помпео сказал, что Трамп должен ответить на этот вопрос сам.

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«Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических обсуждениях неизбежно, это подкрепляется многолетним опытом», — сказал госсекретарь.

В середине июня Трамп объяснил необходимость вернуть Россию в G7.