СМИ КНДР впервые рассказали об иностранной поездке Ким Чен Ына в день визита

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) впервые сообщило об иностранной поездке северокорейского лидера Ким Чен Ына в день его визита, а не постфактум, передает агентство Kyodo.

В агентстве подчеркнули, что публикации ЦТАК всегда появляются после завершения визита Ким Чен Ына в иностранные государства, этот случай был назван «исключительным».

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В данный момент северокорейский лидер находится в Китае, где проводит встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Данная поездка является третьим визитом главы КНДР в Китай за последние три месяца.

Относительно встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына ЦТАК сообщило, что лидеры стран обменялись мнениями по поводу саммита США и КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре.

Ранее Ким Чен Ын назвал Китай великим дружественным соседом КНДР.