В Канаде подтвердили переговоры по возвращению России в G8

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что идея президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8 обсуждалась в двусторонних беседах во время саммита, передает РИА «Новости».

«Вопрос не поднимался за столом G7. Но Канада обсуждала эту тему с союзниками в ходе отдельных встреч», — сказала Фриланд.

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Она отметила, что канадские власти выступили против возвращения России в G8. Также Фриланд добавила, что в данный момент идет работа над финальным коммюнике саммита.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал предложение Трампа о возвращении России в G8. Маккейн отметил, что Трамп по непонятным причинам проявил в отношении противников «почтение и уважение».