Пашинян назвал Россию стратегическим сотрудником Армении

Лидер оппозиции Армении, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил, что Москва является стратегическим сотрудником Еревана. Об этом сообщает Sputnik Armenia.

В своей речи политик отметил, что Армения останется членом ЕС и ОДКБ не в угоду кому-либо, так как общество, выступая за перемены в стране, не требовало перемен во внешней политике.

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«И мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию. Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российским отношений», — сказал Пашинян.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию парламентского заседания в Ереване.