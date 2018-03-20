Кремль раскрыл подробности разговора Трампа и Путина после выборов

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил сотрудничество между странами, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны высказались за развитие взаимодействия, в частности в сферах стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. В Кремле подчеркнули, что разговор носил конструктивный и деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем.

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Лидеры также уделили особое внимание вопросу об организации возможной встречи на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Трамп поговорил с Путиным по телефону.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, Путин набирает 76,68% голосов.