Стало известно возможное наказание для Флинна за ложь

Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может грозить заключение и штраф за то, что он солгал ФБР. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на документы минюста.

Как сообщается, прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $9,5 тыс.

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Ранее экс-советника обвинили в том, что он солгал при даче показаний ФБР. Впоследствии Флинн признал себя виновным.

Помимо этого, СМИ сообщили, что он готов дать показания против президента США Дональда Трампа.