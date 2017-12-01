Флинн готов дать показания против Трампа

Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, который признался, что солгал ФБР, готов дать показания против Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ABC News.

По данным телеканала, Флинн готов заявить, что Трамп лично просил его выйти на контакт с «русскими».

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При этом источником ABC стало доверенное лицо Флинна.

Ранее сообщалось, что экс-советник признал дачу ложных показаний ФБР по контактам с бывшим послом России Сергеем Кисляком.