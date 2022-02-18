ДНР и ЛНР объявили об эвакуации. LIVE

20:00

Эвакуацию жителей Донбасса уже прокомментировали в штабе Операции объединенных сил Украины (ООС). Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не рассматривается в принципе.

По словам украинского главкома, жителей ЛДНР «используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития».

«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и планирует наступательных операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий - политико-дипломатический», — сказал Залужный.