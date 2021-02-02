В Мосгорсуде рассматривают дело Навального. LIVE

Обвинительный приговор по делу «Ив Роше» был вынесен Замоскворецким судом Москвы 30 декабря 2014 года. Навального приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в пять лет. На тот момент он уже был условно осужден по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновским районным судом Москвы было удовлетворено ходатайство ФСИН о продлении Навальному испытательного срока на один год - до 30 декабря прошлого года.

То есть с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года у Навального было два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам.