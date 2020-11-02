Обсудили Карабах: Путин созвонился с Алиевым и Пашиняном

«Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

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Днем ранее Алиев заявил, что у России нет причин участвовать в карабахском конфликте — так он прокомментировал просьбу Пашиняна к Путину провести консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности армянской территории.

Как пояснил азербайджанский президент в Баку на встрече с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, письмо Пашиняна в Москву показывает, что Армения уже признала свое поражение, сообщает Azernews.

«Это письмо, по сути, является признанием поражения, поскольку к России обратились за военной поддержкой, хотя для этого нет никаких юридических оснований. Азербайджан проводит свою военную операцию на территории Азербайджана, что признано международным сообществом», — уточнил Алиев.

Он имел в виду, что война в Карабахе не попадает под действие соглашения между Москвой и Ереваном в рамках ОДКБ, а также то, что Нагорный Карабах указывается как территория Азербайджана в резолюциях ООН.

«На территории Армении никаких операций не ведется, и у нас нет таких планов. Если бы у нас были такие планы, мы могли бы сделать это в июле. Как вы знаете, Армения тогда напала на нас на госгранице, и мы выгнали ее с наших земель, не переходя на ее территорию», — подчеркнул Алиев.

В обращении Пашиняна к Путину, о котором сообщалось в субботу 31 октября, армянская сторона ссылается на второй пункт «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией» от 1997 года.

Этот документ касается защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности РФ и Армении, всесторонней помощи Москвы Еревану, но в нем говорится только об угрозе нападения на армянскую территорию, а не на Нагорный Карабах.

«Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности», — заявил Пашинян в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В МИД России указали, что Москва готова помочь Армении, но только в том случае, если нагорнокарабахский конфликт перейдет на территорию союзника РФ.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет безопасности ООН может вернуться к обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе, если ситуация в регионе в ближайшее время не улучшится, передает «Интерфакс».

«Я не могу исключать, что, если ситуация ухудшится, Совет вновь может вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. В каком формате — мы решим», — сказал дипломат.

По его словам, несмотря на принятые в середине октября обязательства сторон по прекращению огня, в настоящее время в Карабахе не существует каких-либо механизмов контроля за его соблюдением.

Небензя также выразил надежду, что Ереван и Баку в ближайшее время смогут добиться прекращения боев и возвращения к предметному политическому диалогу.

Ранее Пашинян и Алиев заявляли, что приедут в Москву для урегулирования карабахского конфликта, как только такое предложение поступит.

Армянский лидер обвинял Баку в отклонении мирной повестки и подчеркнул, что война должна закончиться не капитуляцией одной из сторон, а компромиссом.

Алиев, со своей стороны, напоминал, что ранее получал приглашения на заседания с участием представителей армянской стороны в Москву от президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, но когда «власть в Армении перешла в руки условного «Сороса», такие контакты прекратились».