«Все аукнется»: Володин о наказании за призыв «вернуть» Крым

После того как закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму вступит в силу, российские власти будут требовать экстрадиции всех иностранных политиков, которые призывают «вернуть» Крым Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Во вторник, 14 июля, депутаты Государственной думы рассматривают этот законопроект, который приравнивает к экстремизму любые высказывания и действия, призывающие, в частности, к отчуждению от части ее территорий.

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены, поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят, после того как мы примем нормы этого закона», — обратил внимание Володин на пленарном заседании.

По его словам, наказание за совершенное преступление не будет зависеть от гражданства того, кто сделал заявление. «Будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории — подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания», — предупредил парламентарий.

Он заверил, что «все аукнется», «сколько бы ни прошло времени» со дня заявления.

Изменения в законодательстве были предложены в связи с поправками к Конституции. Так, в одной из них говорится, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. А действия и призывы к отчуждению от территорий не допускаются. В связи с этим депутаты решили, что необходимо приравнять такие действия к экстремизму. Соответственно должен быть скорректирован еще и Уголовный кодекс, согласно которому, экстремизм наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. После него крымские власти решили провести референдум о независимости от Украины, в котором приняло участие большинство крымчан, имевших на тот момент право голоса. Из них почти 97% проголосовали «за» присоединение Крыма к России. В марте президент России Владимир Путин поставил в этом вопросе точку, закрепив статус полуострова в соответствующем законе и Конституции страны.

Но Украина, США и ряд европейских стран не признают российскую юрисдикцию. Буквально сразу после становления Крыма российским регионом они ввели санкции, из-за чего Москва решила встать на путь импортозамещения.

Страны до сих пор выражают недовольство результатами референдума и призывают «вернуть» Крым Украине. Так, в начале этого года посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс выложила на официальной странице диппредставительства пост. В нем она подчеркнула, что Великобритания никогда не признает «вопиющего нарушения международного права», связанного с «незаконной аннексией» Крыма. Британский дипломат призвала российскую сторону прекратить «незаконный контроль над Крымом».

Это заявление глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель расценил как «информационный вброс».

«Складывается впечатление, что Британия не знает международных норм права и Конституции России. Подобными призывами они посягают на целостность нашего государства. Делая столь не взвешенные информационные вбросы, они нивелируют длительную, многовековую историю дипломатии Великобритании и ставят под сомнение адекватность ее нынешних политиков», — уверенно заявил он в комментарии РИА «Новости».

Он напомнил, что Крым — законная часть России. Другой трактовки, подчеркнул политик, быть не может. «Крым находится в составе России согласно всем международным нормам права и, что самое главное, по волеизъявлению самих крымчан», — добавил он.