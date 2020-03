«Мы уже у власти»: саудовский принц расчищает дорогу к престолу

Пока наследный принц Саудовской Араваии Мухаммед бин Салман ведет ценовую войну на нефтяном рынке с Россией, в самом королевстве кипит борьба за власть.

Реклама

7 марта The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщили об аресте сразу трех членов королевской семьи: в частности, 77-летнего брата короля Ахмеда бин Абдул-Азиза и племянника короля Мухаммеда бин Наифа. По информации The New York Times, третий задержанный — принц Наваф бин Наиф.

Официальной информации от властей до сих пор нет, однако зарубежные издания сообщают, что арестованные обвиняются в госизмене и в заговоре против короля и наследного принца.

По информации WSJ, родственники принца были арестованы рано утром 6 марта. Представители королевской охраны провели также обыски. За госизмену и заговор может грозить казнь или пожизненное лишение свободы.

Сомнений в том, что аресты столь влиятельных людей — свидетельство серьезной борьбы за власть, которую ведет наследный принц, нет практически ни у кого.

Мухаммед бин Салман — молодой наследный принц, который фактически правит страной, в то время как его 84-летний отец, король Салман бин Абдель-Азиз Аль Сауд, давно отошел на второй план. Именно принц держит в руках все рычаги правления — политические, экономические и социальные.

И хотя он был объявлен наследным принцем в 2017 году и, соответственно, является первым в очереди наследования саудовского престола, он все равно предпринимает попытки усилить свое положение.

Арестованные Ахмед бин Абдул Азиз и Мухаммед бин Наиф — самые старшие из принцев Саудовской Аравии, оба в разное время возглавляли министерство внутренних дел. Последний был наследным принцем до того, как король Салман лишил племянника этого статуса в пользу своего сына. Ахмед же — единственный брат короля, он был бы первым в очереди, если бы Салман не выдвинул племянника, тем самым создав предпосылки для передачи власти новому поколению династии впервые после 1953 года.

Оба арестованных, таким образом, имеют некоторые основания заявить о своих правах на престол. Впрочем, прогнозировать полноценный дворцовый переворот все же преждевременно, поскольку за три года принц Мухаммед заполучил все влияние в свои руки. Однако методы его правления удовлетворяют далеко не всех, причем как внутри страны, так и за ее пределами.

34-летний принц почти сразу сумел создать репутацию прогрессивного политика-реформатора. Запад, глядя на нового лидера одной из самых консервативных и закрытых стран, поначалу чувствовал симпатию к молодому принцу. Именно Мухаммед должен был бы стать первым представителем нового поколения королевского семейства, взошедшим на престол. И на него возлагали большие надежды.

Принц шел в направлении к техническому и экономическому прогрессу, а также к свободе от религиозного консерватизма. Он разрешил женщинам водить автомобили и путешествовать без разрешения, расширил возможности для их трудоустройства, открыл кинотеатры.

В 2017 году журнал Time назвал Мухаммеда бин Салман Аль Сауда человеком года по версии читателей. В мае 2018 года журнал Forbes поставил принца на восьмую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира.

Вместе с тем из Саудовской Аравии стали все чаще появляться данные об арестах правозащитников, активистов и оппозиционеров. Пожалуй, одним из символом правления Мухаммеда останется убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

В 2016 году, как сообщало The Independent, правительство запретило ему заниматься журналистикой из-за резких статьей в отношении президента США Дональда Трампа. Позже Хашукджи уехал в Соединенные Штаты, где стал колумнистом The Washington Post. В своих материалах Хашукджи все более открыто выступал против принца Мухаммеда бин Салмана.

В октябре 2018 года журналист прибыл в Стамбул и направился в посольство Саудовской Аравии, где был убит. Вскоре прокуратура королевства признала, что убийство было преднамеренным. Согласно первоначальным выводам расследования ЦРУ, которые были опубликованы в американских СМИ, приказ о его убийстве лично отдал наследный принц Мухаммед бин Салман.

После этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что некоторые члены саудовской королевской семьи из-за убийства Хашукджи постараются не допустить, чтобы наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд стал королем.

По словам собеседников агентства, «десятки» других принцев и членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед бин Абдул Азиз. Однако они не станут действовать, пока король еще жив.

Кроме того, источники сообщили, что западные страны поддержат Ахмеда после смерти саудовского короля. Примечательно, что брат короля долгие годы проживал в Лондоне. Однако после убийства журналиста вернулся на родину.

Реакция Евросоюза и США на убийство Хашукджи была предсказуемо негативной. Отчасти у западных партнеров Саудовской Аравии все же связаны руки из-за плотного сотрудничества с королевством, обладающим колоссальными запасами нефти. Тем не менее, от Дональда Трампа, как от лидера одного из главных партнеров Саудовской Аравии, ждали однозначной реакции в виде санкций.

Глава Белого дома, однако, на этот шаг не пошел. Внятную позицию президент также не выразил, он заявил, что наследный принц мог «знать об этих трагических событиях», но «мог и не знать». Так или иначе, инцидент стоил и Трампу репутационных потерь.

84-летний король Салман имеет серьезные проблемы со здоровьем. Аресты членов королевской семьи не в первый раз породили слухи об ухудшении состояния короля, а также предположения о том, что он готовится отречься от престола в пользу своего сына. Если это действительно так, то принц, вероятно, наносит опережающий удар своим противникам, которые желали сместить его и поддержать Ахмеда.

Причем подобная «зачистка» уже не первая среди королевского двора уже не первая. В 2017 году по приказу Мухаммеда были задержаны десятки министров, предпринимателей и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции. Их некоторое время держали под фактическим арестом в отеле Ritz Carlton, но затем все же отпустили. По неофициальным данным, это произошло после того, как они согласились вернуть государству десятки миллиардов долларов.

Позже наследный принц, отвечая в интервью американскому телеканалу CBS на вопрос о том, можно ли подобные меры в отношении других принцев считать захватом власти силой, пожимая плечами, сказал: «Если у меня есть власть и у короля есть власть, то мы уже у власти».