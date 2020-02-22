Тяжба за Азовское море: Киев и Москву ждут в Гааге

Киев сообщил, что Арбитражный трибунал в Гааге в рамках украинского иска и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) постановил провести юридическую экспертизу строительства Россией моста через Керченский пролив, а также вопросов судоходства в Азовском море.

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В своем заявлении украинская сторона обвинила Россию в препятствовании Украине в использовании морских природных ресурсов, включая рыбные, нефтяные и газовые. Также Киев добавил, что Москва, начиная с 2014 года, якобы в целом наносит ущерб международному судоходству.

«Сегодня трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Также решение трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус о непризнании незаконной аннексии Крыма Россией», — заявили в МИД Украины.

В начале нынешней недели Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.

В понедельник, 17 февраля, в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах РФ. Российскому дипломату с украинской стороны был выражен протест.

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров. Требуем безотлагательно освободить рыбаков, судно и вернуть весь рыболовный инвентарь», — говорилось в заявлении МИД Украины.

Кроме того, украинские дипломаты подчеркнули, что считают Крым и Севастополь неотъемлемой частью своей территории.

О задержании украинских браконьеров на маломерном судне сообщало крымское погрануправление ФСБ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — говорилось в сообщении.

Во время осмотра сотрудники российских спецслужб нашли на борту судна более 290 рыб вида камбала-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, а также судовых и регистрационных бумаг, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Москва одобрила тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел ее позицию при обсуждении иска по делу, касающемуся нарушения украинскими военными кораблями государственной границы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Данный трибунал, первое заседание которого состоялось 22 ноября, был сформирован по инициативе Киева на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу», — пояснялось в сообщении МИД РФ.

Каждой из сторон дали полгода на подготовку своих меморандумов.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве», — резюмировался комментарий российского внешнеполитического ведомства.

25 ноября 2018 года события в районе Керченского пролива разворачивались стремительно и больше напоминали сюжет военной истории: три корабля ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» взяли курс на Керченский пролив, нарушив при этом установленные правила прохождения судов через акваторию.

Несколько часов они не реагировали на требования сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ, из-за чего после последнего предупреждения российские силовики вынуждены были применить оружие, но обошлось без жертв.

Москва арестовала суда и находившихся на них 24 моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ. В ответ Киев ввел в 10 приграничных с Россией областях военное положение.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва чуть ли не готовится атаковать Украину, хотя изначально было понятно, что никаких подобных планов у России не было и нет.

После инцидента мужчинам — гражданам России от 16 до 60 лет — был закрыт въезд на Украину, а отношения между странами достигли нового дна. Президент России Владимир Путин обвинил Порошенко в сознательной провокации, ведь украинские корабли пытались пересечь границу РФ там, где проходила морская территория нашей страны даже еще до перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

Вскоре Украине были возвращены как моряки, так и корабли. 7 сентября нынешнего года между государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами, в их число вошли 24 военнослужащих, которые отправились на родину.

Вслед за этим — через два месяца — российские власти передали украинским коллегам и три корабля, которые ранее были конфискованы в качестве вещественных доказательств. Оружие, документы и электроника приобщены к материалам дела