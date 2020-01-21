ГБР устало ждать: Порошенко приведут на допрос насильно

Экс-президента Украины Петра Порошенко приведут на допрос в принудительном порядке. Об этом заявил представитель Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Олег Корецкий.

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«Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — цитирует его слова «РБК — Украина».

Корецкий сообщил, что бывший глава государства в очередной раз не пришел на допрос в качестве свидетеля, не сообщив о причинах. При этом экс-президент явился в ГБР без вызова 20 января и получил три повестки, одна из которых была назначена на 21 января.

Как сообщал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, его клиенту действительно было вручено три повести: 24 января он должен явиться на допрос по делу о госизмене, 30 января — по делу об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе, и, наконец, 11 февраля — по делу о судебной реформе.

Адвокат Порошенко Игорь Головань при этом заявил, что на сайте ведомства отсутствует дата 21 января для вызова экс-президента в Госбюро.

«Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января», — рассказал Головань, отметив также, что Госбюро не может направлять повестку меньше, чем за три дня до даты допроса.

К слову, на сегодняшний день у экс-президента уже были планы — политик собирался посетить экономический форум в Давосе. По информации украинских СМИ, у Порошенко были куплены билеты в Швейцарию на 21-25 января. Однако поездку бывший глава государства все же отменил.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало перечень из 13 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко.

В Бюро заметили, что Порошенко трижды являлся на допросы в этих производствах, 20 раз — не присутствовал. Кроме того, он не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшем отмывании доходов, полученных при продаже ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком».

Также Порошенко стал фигурантом дела о госизмене, связанном с подписанием Украиной минских соглашений. Дело в том, что, подписав документ в 2015 году, политик обязался предоставить широкую автономию отдельным районам Донбасса, а также внести особый статус территории в конституцию страны.

Сам политик уже сообщал, что придет на допросы только в том случае, если ему вручат повестку в законном порядке. Об этом сообщалось на официальной странице его партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Помимо этого, в партии заявили, что за Порошенко следят.

«Очевидно, офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», — заявили в «Европейской солидарности».

Тем временем адвокат Порошенко заявил, что «все зарегистрированные производства — фейк, допрашивать Петра Порошенко не о чем».

Адвокат рассказал, как повестки «без номеров и дат» приносили к нему в офис, а также присылали сканы повесток в мессенджеры. Но это, по словам адвоката, не соответствует закону и повестки необходимо «вручать лицу, а не адвокату».