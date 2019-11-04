«Странно слышать»: Медведев ответил Лукашенко о «чужих войнах»

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву показались странными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии белорусов в «чужих» войнах.

«Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, — жили на территории современной России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков.

Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», — приводит РИА «Новости» его слова.

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Глава российского правительства отметил, что об этом особенно важно говорить в такой праздник, как 4 ноября в России. «Сегодня День народного единства, и, как известно, в этот период в 1612 году Россия была спасена от интервентов, именно это позволило ей сохраниться как единой, сильной, большой стране», — добавил Медведев.

В конце октября белорусский лидер заявил, что белорусы больше не хотят воевать. «Мы уже навоевались, я уже говорил, мы навоевались в чужих войнах, мы всегда теряли больше, чем кто-либо в этих войнах, начиная с Наполеона. Свою экономику, своих людей... Поэтому страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна», — сказал он, комментируя размещение в Литве американских танков.

В частности, Лукашенко заявил, что республика должна ответить на этот шаг властей США, но «бряцать оружием» не будет, передает Sputnik Беларусь.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент... Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием», — сказал глава государства.

Эти слова Лукашенко произнес во время доклада представителей Совета безопасности, Минобороны и Генштаба вооруженных сил. Они рассказала белорусскому президенту о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию.

Как передает издание «СБ. Беларусь сегодня», Лукашенко рассказал, что в Минске тщательно следили за передвижениями американских войск и их размещением.

«Мы имеем все данные. Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600, наверное, человек, которые перебрасываются к нашим границам. Двадцать девять — тридцать танков, бронетехники и бронемашин со всем сопутствующим персоналом. Это, конечно, бронетанковый кулак. Тут не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это сегодня просто смешно против белорусской армии», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в Белоруссии за время военного строительства в армии прошли четыре модернизации, при которых учитывался опыт всех современных военных конфликтов. «Мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, можем столкнуться. Мы к этому готовились», — добавил Лукашенко.

«Да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных, наших коллег, о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать, мы это слышим. Мы это понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим», — сказал он, вспомнив ситуацию во время Второй мировой войны, когда в СССР «убаюкивали: войны не будет, подписали договор с гитлеровской Германией, нас нацеливали тогда не отвечать на провокации», а в итоге «потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы».

21 октября в Литву прибыли танки и боевые машины для американского батальона, передает Sputnik Литва. Военные в течение полугода будут дислоцированы на полигоне в Пабраде. Предположительно всего в Литву перебрасываются порядка 500 военнослужащих США, которые будут там обмениваться опытом и приниматься участие в учениях с балтийскими коллегами.