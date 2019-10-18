«Юлят по-украински»: Киев заявил об амнистии для Донбасса

Все оговоренные в минских соглашениях по Украине законодательные акты, касающиеся амнистии для жителей Донбасса, приняты, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте минских соглашений.<....> Она (амнистия) может применяться <...> после возобновления суверенитета Украины», — отметил украинский дипломат.

Боднар подчеркнул, что решение об амнистии должен принимать суд. При этом под действие амнистии не попадают военные преступники и те, кто якобы был причастен к крушению Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года. Непонятно при этом, кто попадает под категорию «причастных к крушению», ведь расследование инцидента еще длится.

Реклама

Минские соглашения требуют от Киева принять закон об амнистии для участников конфликта в Донбассе. Кроме того, в конституцию страны должны быть внесены изменения, предоставляющие особый статус Донецкой и Луганской областям, имеющим право на языковое самоопределение.

Наконец, должны быть восстановлены социально-экономические связи с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Постоянный представитель России при контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, и был «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Согласно этому документу, в день выборов особый статус для региона вводится на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

Несмотря на заявление Боднара, из Киева продолжают поступать противоречивые новости по части выполнения минских соглашений.

15 октября украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что приступит к выполнению политической части «Минска» только при условии роспуска самопровозглашенных республик Донбасса. В числе прочих условий Киев назвал прекращение огня, вывод иностранных войск с юго-востока Украины и разведение сил на линии соприкосновения. Такую позицию обозначила в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Украину на заседании трехсторонней группы Дарка Олифер.

В соглашениях, однако, закреплен совсем другой порядок действий. Согласно договоренностям, сперва в Донбассе должны пройти выборы, затем региону должен быть предоставлен особый статус, и лишь после этого стороны приступают к передаче границы и роспуску самопровозглашенных республик.

Примечательно, что заявление было сделано на следующий день после марша националистов против выполнения минских соглашений. Подобные действия могли стать сигналами о неготовности Киева соблюдать договоренности. Однако спустя три дня прозвучало заявление Боднара о принятии законопроекта об амнистии.

Впрочем, судя по словам политика, Киев намерен сузить круг лиц, которые попадают под амнистию. И здесь говорить о соответствии законопроекта с минскими соглашениями достаточно сложно, ведь в договоренностях не обозначены четкие критерии тех, кто подлежит помилованию.

«Амнистия — это вещь, которая направлена на тех людей, кто нарушил закон. Те люди, которые не нарушили закон, им амнистия не нужна, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Это полностью идет вразрез с минскими соглашениями. В них четко прописано: амнистия касается всех, там нет исключений. А если они сейчас говорят обо всех, кроме нарушивших закон, это называется не амнистия».

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что заявление Боднара о выполнении Киевом одного из условий соглашений не соответствует действительности. По его словам, замглавы МИДа «ссылался на закон 1996 года «Об особенностях применения амнистии в Украине», который не имеет никакого отношения к выполнению минских соглашений».

Об отношении президента Украины Владимира Зеленского к договоренностям до сих пор ничего не известно. С одной стороны, Киев заявляет о согласовании «формулы Штайнмайера» и приступает к разведению сил. С другой — отведение войск срывается, а сам украинский лидер подчеркивает, что в соглашениях есть пункты, недопустимые для Киева.

При этом политик уже ясно дал понять, что выполнения «Минска» от него требуют европейские партнеры.

«Украина не следует минским соглашениям, Украина по-украински юлит. Ничего не изменилось со времен [бывшего президента Украины Петра] Порошенко по сути, только при Порошенко они в открытую саботировали минские соглашения, а теперь, когда на них Запад давит, они саботируют соглашения достаточно примитивным способом», — считает Бондаренко.

Официально объявить о выходе из договора Украина не может. По всей видимости, что грозит снятием европейских санкций с России. Об этом президент сообщил лидерам националистического движения, как рассказал один из активистов, присутствовавший на этой встрече.

«Я бы сам отказался от минских [договоренностей], в первый же день хотел, но мне дали понять, что автоматически снимут санкции», — процитировал президента активист Виктор Трегубов.

Кроме того, в ходе большой пресс-конференции Зеленский предупредил журналистов, что в случае выхода из соглашений Украина может «остаться один на один с Российской Федерацией».