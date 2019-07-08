«Вечный президент КНДР»: 25 лет назад умер Ким Ир Сен

Храбрый партизанский командир, воевавший против японских оккупантов, Ким Ир Сен стал руководителем прокоммунистической КНДР почти случайно: советские руководители, как отмечает специалист по КНДР, Андрей Ланьков рассматривали его как кандидата на пост военного министра объединенной Кореи.

Сам товарищ Ким, что любопытно, пытался противиться уходу из армии во власть. «Я хочу полк, потом — дивизию, а это-то зачем? Ничего я не понимаю и заниматься этим не хочу», — сетовал он.

«Таким образом, на вершине власти в Северной Корее Ким Ир Сен оказался, скорее всего, совершенно случайно и едва ли не против своей воли. Окажись он в Пхеньяне чуть позже, или попади он вместо Пхеньяна в какой-нибудь иной крупный город — и судьба его повернулась бы совсем иначе», — пишет Ланьков в своей книге «Северная Корея: вчера и сегодня».

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В СССР будущего лидера КНДР хорошо знали — он воевал против японцев в составе Красной Армии, был награжден советским орденом. На территории СССР родился и его сын будущий лидер КНДР Ким Чен Ир, которого в детстве называли русским именем Юра.

Долгое время сам Ким Ир Сен был несамостоятельной фигурой, речи ему писали советские военные советники, а сам он двигался в фарватере советской политики. Считается, что Ким Ир Сен был одной из фигур, которая выступала за объединение. Однако этого он добиться не смог и лишь чудом сумел спасти свою власть от полного краха в результате корейской войны.

Но перемирие помогло ему укрепить собственную власть в северной части страны, где он последовательно стал расправляться с оппонентами и политическими противниками. Он также стал постепенно избавляться как от советского, так и от китайского влияния. Правда, это не мешало КНДР принимать помощь как от СССР и от Китая, что помогло Пхеньяну отстроить лежащую в руинах страну.

После смерти Иосифа Сталина и прихода к власти в СССР Никиты Хрущева, который начал политику десталинизации, отношения КНДР и СССР не претерпели заметного изменения. Вместе с тем, как отмечал Ланьков, уже в конце 1950-х годов экономика КНДР стала больше ориентироваться на соседний Китай.

Что же касается северокорейской идеологии «чучхе» — опора на собственные силы, — ее идеи были также почерпнуты в КНР.

Однако после пограничного конфликта СССР и КНР на Даманском в 1962 году, в КНДР стали более активно критиковать СССР, а сам Ким Ир Сен — более активно сближаться с Мао Цзедуном. Правда, после прекращения помощи КНДР со стороны Москвы, ее руководство выровняло эту линию, стараясь поддержать баланс между двумя враждовавшими державами.

Правление Ким Ир Сена превратило КНДР в осажденную крепость и по-настоящему тоталитарное государство, где насаждался жестокий культ личности вождя. Многие исторические события в КНДР — такие, как история Второй мировой войны, — подавали так, чтобы «ее важнейшей частью была война с Японией, которую разгромил товарищ Ким Ир Сен».

«То, что это было частью большой войны, упоминается, просто максимально выпячивается собственная роль, которая в действительности была микроскопической», — рассказывал ранее «Газете.Ru» кореевед Ланьков.

Культ личности Ким Ир Сена приобретал порой гротескный характер: «Встретим первую весну освобожденной Кореи увеличением производства и не оставим невозделанный ни одной пяди земли — это выдвинутый вождем боевой лозунг», — так звучала строка одной из многочисленных пропагандистских книг, издаваемых во времена Ким Ир Сена. Славословия в адрес «Великого вождя» вызывали оторопь даже в СССР, где бесконечные восхваления можно было прочитать в издаваемом на русском языке журнале «Корея».

Журнал, напечатанный на великолепной бумаге, был любимым у многих советских интеллигентов, которые выписывали его, чтобы посмеяться над статьями о мудром Ким Ир Сене, которому есть дело до всего — от урожая яблок до производства детских колясок. «Веселым» его находил известный российский драматург Евгений Гришковец, который признавался в одной из книг, что в юности часто покупал его в киоске. Журнал был даже уже в годы перестройки воспет в одной из песен Егора Летова. «Я купил журнал Корея и там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен и там тоже, что у нас».

Стиль и манеру своего отца копировал и его сын Ким Чен Ын — в 1960-е годы юный Ким Чен Ир начал свою карьеру в Трудовой Партии Кореи, которой в то время железной рукой руководил его отец. На официальных портретах их печатали рядом.

Младший Ким во многом повторял манеры своего отца — те же прическа и полувоенный френч. Моду передвигаться на бронепоезде для руководителей КНДР также ввел Ким Ир Сен. По одной из версий, особый бронированный вагон советского производства ему подарил лично Иосиф Сталин.

После «перестройки» в СССР, отношения между Ким Ир Сеном и советскими руководителями стали достаточно натянутыми. Несмотря на то что на встрече с тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе

Ким Ир Сен назвал Михаила Горбачева «близким другом», это была лишь дань вежливости. В КНДР, где государство контролировало даже личную жизнь граждан, не нравилась политика советской «гласности».

На помощника Шеварднадзе Теймураза Степанова поездка в КНДР произвела гнетущее впечатление: «Многоэтажные коробки окрашены в приятные тона. Но когда едешь мимо них по улице и всматриваешься в окна, то невольно пугаешься их очевидной безжизненности», — пишет он в своей книге «И мир менялся на наших глазах». Правда, он отдал должное самому Ким Ир Сену. «Он несомненно умен и хитер и у него есть цель», — писал Степанов.

Главной цели объединения Кореи на своих условиях Ким Ир Сен при жизни, правда, не добился — после смерти его поместили в мавзолей, посещение которого — обязательный ритуал для гостей страны. В июле 1997 года в честь покойного вождя в КНДР было провозглашено новое летоисчисление, а сам Ким Ир Сен объявлен «Вечным президентом КНДР».

Сегодня КНДР уже не совсем напоминает страну «чучхе», хотя Ким Чен Ын и носит полувоенный френч и ездит на бронепоезде. В стране начались небольшие рыночные реформы, идет диалог с Южной Кореей и даже с США, президент которой Дональд Трамп даже называет его своим другом.