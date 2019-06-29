Поняли не так: глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его слова о России, из-за которых испанский посол был вызван в мае в российский МИД, были неправильно истолкованы, передает ТАСС.

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«Я думаю, что русские интерпретировали это [заявление] не так. Я не говорил, что Россия являлась врагом Испании, я имел в виду Европу. Я сказал, что Европа видит, как ее старый защитник, США, перестает защищать ее, а ее бывший соперник или враг, в отношении СССР, вновь появляется», — объяснил свое высказывание Жозеп Боррель в опубликованном интервью газете El Periodico.

Он также вспомнил, что говорил не только о США и России, но и о Китае как о новом «системном конкуренте». «Я говорил, что у трех крупных стран, которые сейчас сталкиваются с новой холодной войной, отношения с Европой иные, чем были раньше», — уточнил дипломат.

Он отметил, что считает реакцию российской стороны «чрезмерной». «Мы их упрекнули в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось. У нас нет никаких проблем», — уверен Боррель.

В конце мая и.о. главы внешнеполитического ведомства Испании Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов газеты El Periodico о геополитических вызовах Евросоюза, назвал Россию «старым врагом». «Многое изменилось. Наш союзник [США] поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником», — сказал тогда дипломат.

Реакция российской стороны на его слова последовала незамедлительно. Российское министерство иностранных дел вызвало испанского посла в Москве Фернандо Вальдерраму.

«Послу указано на противоречие слов испанского политика взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», — говорится в сообщении российского ведомства.

В то же время встречу посла с российскими дипломатами подтвердили и в МИД Испании, где удивились такой «чрезмерной реакции» со стороны России, пишут ABC и La Vanguarda.

«Мы подтверждаем встречу. Нас удивила, и негативно, реакция России. Мы считаем, что [РФ] чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму», — приводит ABC слова представителя испанского ведомства. Собеседник издания добавил, что российские дипломаты заявили о претензиях публично.

В то же время президент России Владимир Путин, комментируя слова исполняющего обязанности главы МИД Испании, назвал бредом распускаемые слухи об угрозе со стороны России, передает ФАН.

«Это просто бред какой-то очередной — какая-то угроза со стороны России в отношении Испании, которая находится на другой стороне европейского континента», — сказал Путин на встрече с главредами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава России посоветовал Боррелю «заняться делом», а также поразмышлять над тем, как выстраивать отношения на благо жителей России и Испании.

Владимир Путин отметил любовь россиян к Испании, подчеркнув, что российская и испанская позиции совпадают по многим вопросам.

«У меня очень добрые отношения и с бывшим королем Хуаном Карлосом I, и с действующим», — обратил внимание российский лидер.

Он добавил, что не знает, почему дипломат выразил мнение, что Россия — «старый враг» Испании.

«Министр, наверное, чувствует себя больше не министром, а политическим деятелем и хочет такими способами, такими высказываниями затвердить себя в этом качестве», — предположил Путин, отметив, что с течением времени и.о. министра «будет делать более взвешенные заявления».

Ранее грузинские власти назвали Россию своим врагом. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российская сторона заинтересована в беспорядках, которые происходят в стране. «Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — отметила она, написав соответствующий пост в фейсбуке.

На ее заявление отреагировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, предположив, что, либо грузинский лидер сознательно искажает положение в стране, либо Зурабишвили не вошла в курс дела.

«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», — цитирует российского премьера РИА «Новости».

Отметим, что массовые митинги начались в Грузии в четверг, 20 июня, после выступления оппозиции против нахождения российских дипломатов в стране. Причиной послужило то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) занял место спикера грузинского парламента, что вызвало резкую реакцию со стороны оппозиционеров.