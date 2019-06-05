Позорит страну: в Японии требуют отставки депутата, «воевавшего» с Россией

Японский парламент рассмотрит резолюцию, созданную совместно правящими и оппозиционными партиями, с призывом к депутату Ходаке Маруяме добровольно покинуть пост, сообщает информационное агентство Kyodo. Их требование вызвано неосторожным заявлением Маруямы, который в начале мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заявил о возможности силового захвата Курильских островов.

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В резолюции утверждается, что депутат Мураяма, неоднократно высказываясь в грубых выражениях, «нанес ущерб интересам страны, подорвал авторитет и достоинство звания депутата», передает РИА «Новости».

«Он не соответствует званию депутата и должен сам как можно быстрее принять решение о своей отставке», — говорится в проекте. Ожидается, что парламент примет эту резолюция уже в четверг, 6 июня.

Депутаты потребовали принять меры, чтобы слова Маруямы не повлияли на переговоры с Россией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил «предельное сожаление» по поводу высказываний депутата. Он подчеркнул, что они «глубоко ранят чувства бывших японских жителей южнокурильских островов».

«Высказывания Маруямы не имеют ничего общего со стремлением правительства найти дипломатическое решение проблем в отношениях с Россией», — отметил японский премьер в ходе выступления в парламенте.

По информации ТАСС, подобный проект вносится на рассмотрение японского парламента впервые. При этом у резолюции нет обязывающей силы — решение о своем уходе депутат должен принять сам.

Ранее Ходака Маруяма заявлял, что не собирается покидать пост, так как не нарушал законодательства страны. Как передает газета «Майнити», соответствующее заявление депутат сделал 21 мая. Он сказал, что даже если проект резолюции и примут.

При этом, по словам Мараямы, его слова не стоит расценивать как призыв к немедленному действию. «Я же не сказал «давайте». Мы обсуждали, что мы можем предпринять в такой ситуации, когда мы мало что можем сделать, а переговоры осложнены», — вспоминает политик. Он отметил, что присутствующие выдвигали различные варианты, плюсы и минусы которых совместно обсуждались.

«Я не считаю, что что-либо из сказанного тогда мной противоречило бы конституции», — отметил Маруяма.

Скандал вокруг его слов о войне с Россией за возвращение Курил разгорелся 13 мая. В рамках безвизовых обменов Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир. За ужином он обратился к членам делегации с вопросами: «Ну что, только путем войны их можно вернуть обратно?», «Неужели ничего, кроме войны не остается?», «Вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны?»

Глава делегации тогда отметил, что в данном случае он от лица присутствовавших не хотел бы использовать слово «война». Однако политик не унимался и продолжал разговор о том, что острова можно силой забрать у России. Позиция руководителя группы бывших жителей южных Курил была неизменной: на все реплики такого рода он отвечал, что «война не нужна».

Маруяма отметил, что он был пьян во время разговора. Однако это не повлияло на то, что уже на следующее утро в японских СМИ появилась критика заданных вопросов, которые журналисты активно цитировали.

В то же время с осуждением выступило и правительство страны, заявив, что эти высказывания противоположны позиции японских властей.

Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» (Ассоциация реставрации (обновления) Японии) Итиро Мацуи исключил из партии 35-летнего Маруяму, который три раза избирался в нижнюю палату парламента Японии от префектуры Осака. Также руководство партии извинилось за слова депутата перед россиянами. Кроме того, председатель законодательной ассамблеи заявил после инцидента, что «высказывания Маруямы являются абсолютно недопустимыми», передает его слова агентство Kyodo.

Относительно Курильских островов Москва и Япония уже в течение нескольких десятилетий ведут переговоры. После окончания Второй мировой войны южная часть Курил вошла в состав Советского Союза, а после его распада попала под юрисдикцию России. Тем не менее, Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В настоящее время между странами ведутся переговоры.

Кроме того, Япония и Россия активно сотрудничают. Так, 11 июня между представителями стран пройдет встреча по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом сообщил глава МИД Японии Таро Коно 31 мая по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

«Стороны договорились о проведении 11 июня встречи рабочей группы на уровне директоров департаментов по содержанию проектов», — сказал глава внешнеполитического ведомства Японии.