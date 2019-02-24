Русские не сдаются: экзархат в Париже не подчинился Варфоломею

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе, известная также как экзархат русских церквей, отказалась выполнять указ патриарха Константинопольского Варфоломея о самороспуске. Об этом сообщает французское издание Orthodoxie.com.

«За» самороспуск выступили 15 участников генеральной ассамблеи, «против» — 191 человек. Решение о новой юрисдикции русского экзархата принято не было. Новая ассамблея будет созвана в июне, и тогда ее члены сделают выбор дальнейшей судьбы епархии.

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Русский экзархат с центром в Париже был создан на основе независимых приходов русских белоэмигрантов после Октябрьской революции 1917 года. Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря на территориях Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а в его клир входят более 100 священников и 30 диаконов.

В ноябре Константинопольский патриархат отменил томос от 1999 года, по которому русский экзархат получал попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе от вселенского патриарха.

В ответ на решение Константинополя русский экзархат отказался подчиняться указу и решил провести внеочередную генассамблею. Спустя месяц западноевропейские митрополиты, подчиняющиеся патриарху Варфоломею, разослали священникам русских приходов письма, призывающие сменить юрисдикцию и подчиниться Константинополю. Русский экзархат назвал эту акцию вмешательством в свои внутренние дела и подчеркнул, что говорить о «роспуске» некорректно.

Свое решение об отмене томоса Вселенский патриархат объяснил намерением «дальнейшего укрепления связи приходов русской традиции с материнской церковью», а кроме того — необходимостью «объединить приходы с различными святыми городами Вселенского патриархата в тех странах, где они находятся», передает ФАН.

В Русской православной церкви в свою очередь подчеркнули, что готовы принять экзархат под свою юрисдикцию. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси, отца Александра Волкова, в РПЦ «всегда с уважением относились к Константинопольскому патриархату и закрывали глаза на претензии Константинопольского патриарха на попечение над всеми православными в диаспоре», однако

такой подход «имеет мало общего с действительностью, потому что нет никаких оснований Константинопольскому патриархату считать себя правомочным брать под своё духовное покровительство вообще всю диаспору как в Западной Европе, так и в других частях мира».

Раскол между Константинопольским и Московским патриархатами начался в 2018 году из-за религиозного конфликта на Украине. Патриарх Варфоломей после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко одобрил предоставление автокефалии Православной церкви Украины, сформированной из церковных структур, отказывавшихся с 1991 года подчиняться Московскому патриарху.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии «православной церкви Украины».

«Автокефальная церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — заявил вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса ПЦУ также присутствовали Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия. Есть серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к вспышкам насилия и религиозной бойне.