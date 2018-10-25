Последние выборы Грузии: 25 кандидатов на место президента

В Грузии 28 октября состоятся седьмые и последние президентские выборы, на которых кандидат победит путем всеобщего голосования. Год назад грузинский парламент утвердил новую конституцию, которая окончательно сделала из Грузии парламентскую республику.

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Тогда за проект проголосовали 117 депутатов против семи. Таким образом, на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей регионов и муниципальных властей.

Согласно конституции, новый президент Грузии — глава государства и главнокомандующий, однако его права и полномочия значительно сокращены.

Тем не менее, предвыборная гонка в стране проходит в достаточно напряженной атмосфере.

Интересно, что на эти последние прямые выборы зарегистрировалось рекордное количество кандидатов: всего 46 человек. Практически половина из них получили отказ по разным правовым причинам.

В результате, гражданам Грузии предстоит выбрать президента из 25 кандидатов, среди которых 19 представляют политические партии, а шесть — инициативные группы.

Оппозиция рвется к власти

Одним из фаворитов гонки стал представитель грузинской оппозиции Григол Вашадзе. Окончив МГИМО, он приступил к дипломатической карьере в МИД СССР. После распада Советского Союза Вашадзе вместе со своей женой, знаменитой балериной Нино Ананиашвили, получили российское гражданство.

Однако в 2004 году Михаил Саакашвили предложил ей возглавить балетную труппу Грузинского театра оперы и балета. После этого супруги переехали в Тбилиси, а спустя несколько лет Григол Вашадзе получил грузинское гражданство.

Свою политическую карьеру он начал с должности заместителя министра иностранных дел, позже стал министром культуры, спорта и охраны памятников.

В 2008 году Вашадзе возглавил МИД Грузии. В 2012 году он отказался от российского гражданства. После смены власти политик держался в тени до 2017-го. В прошлом году он вошел в политсовет «Нацдвижения» и принял участие в выборах мэра Кутаиси, однако, пройдя во второй тур, отказался от дальнейшего участия.

Перед октябрьскими выборами 10 оппозиционных грузинских партий решили объединиться. Самая влиятельная из них — «Единое национальное движение», которую и возглавляет Вашадзе. В июле этого года оппозиционеры образовали коалицию «Сила в единстве».

Вашадзе, как представитель оппозиции активно критикует правящую «Грузинской мечте» и ее главу Бидзине Иванишвили.

Сам Иванишвили обвинял партию Вашадзе в том, что они мешают процессу соглашения об ассоциации с ЕС.

На это Вашадзе ответил, что со вступлением Грузии в Евросоюз торопиться не стоит. На первом же месте у страны, по его мнению, должна стоять атлантическая интеграция, так как в Евросоюзе сейчас происходят «катаклизмы».

Еще одна непопулярная в Грузии мысль, которую озвучивает Вашадзе сводится к тому, что у Саакашвили должна быть возможность вернуться в Грузию. «У третьего президента должно быть право жить в этой стране. Если у наших правоохранительных органов или суда есть какие-то вопросы, он должен на них ответить», — сказал он в эфире теледебатов.

По некоторым позициям с Вашадзе согласен Давид Бакрадзе — третий фаворит гонки и глава партии «Европейская Грузия — движение за свободу».

Это не вызывает удивления, так как до прошлого года кандидаты состояли в одной партии «Единое национальное движение». Из-за разногласий с основателем движения, бывшим президентом Михаилом Саакашвили, Бакрадзе и его соратники отделились от нее и создали свою политическую партию.

Впрочем, Бакрадзе нельзя назвать оппонентом Григола Вашадзе: несмотря на существующие разногласия, «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» достигли договоренности, в случае проведения второго тура партии поддержат друг друга.

Бакрадзе учился в Женевском институте международных отношений, в Колледже обороны НАТО и в грузино-американском Институте государственного управления. Свою карьеру он начал с министерства иностранных дел Грузии. В 2004 году Бакрадзе стал депутатом парламента по списку «Единого национального движения», в 2008 году получил должность министра иностранных дел, а затем стал председателем парламента Грузии.

«Для меня и моей политической силы нет никаких вопросов, что будущее Грузии проходит по Евросоюзу и НАТО, заключается в членстве в этих двух важных институтах.

Главной моей задачей будет максимально ускорить членство Грузии в Евросоюзе и НАТО. Мы должны понимать, что НАТО и Евросоюз — не только безопасность, они приносят экономическое развитие», — заявил Баградзе в эфире теледебатов.

Кроме того, он заявил, что в вопросе вступления Грузии в НАТО, его цель — не поддаваться России. «Что касается нашего будущего членства в НАТО, наша цель — никогда не поддаваться игре России, якобы вступление в НАТО как-то связано с уступкой территориальной целостности. Никаких уступок не будет. Рецепт мира и благополучия Грузии — это то, что сделала Восточная Европа, Прибалтика. Чем быстрее мы войдем в ЕС и НАТО, тем больше Россия будет вынуждена признать, что Грузия является соседом, а не территорией, которую нужно контролировать», — отмечал он.

Еще один кандидат достойный внимания — Зураб Джапаридзе, представляющий партию «Гирчи», что в переводе на русский означает «шишка».

Этот кандидат начал свою политическую карьеру недавно, однако уже стал известным на весь мир — именно его партия добилась легализации марихуаны в Грузии.

«Гирчи» удалось привлечь к себе внимание еще большего числа сторонников после того, как партия обнаружила в законодательстве лазейку, позволяющую молодым людям избежать обязательной службы в армии. Более того, партия активно помогает гражданам воспользоваться этой лазейкой.

Партия зарегистрировала организацию «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода», которая выдает справки священнослужителей всем желающим. Джапаридзе объяснял, что борется за упразднение обязательной военной службы, однако, по его словам, власти страны его не поняли.

Из Франции — в президенты

Пожалуй, самое пристальное внимание общественности и в Грузии, и за ее пределами вызывает кандидатура Саломе Зурабишвили, у которой есть высокие шансы выйти из президентской гонки победительницей.

Зурабишвили — независимый кандидат, но именно ее поддерживает правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Более того, это первый случай за историю страны, когда правящая партия не выдвигает своего кандидата, оказывая поддержку независимому политику.

С поддержкой правящей партии Зурабишвили стала одним из фаворитов президентской гонки. Сама кандидат назвала решение «Грузинской мечты» демократичным и правильным для страны.

Отдельного внимания заслуживает и биография Зурабишвили. В отличие от всех остальных кандидатов, она родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов.

Зурабишвили закончила Парижский институт политических наук, после обучалась в Колумбийском университете в США. Ей удалось построить успешную дипломатическую карьеру во Франции. В 2003 году она стала чрезвычайным и полномочным послом Парижа в Грузии.

Однако уже через год Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, лично попросил главу Франции освободить Зурабишвили с должности, отметив, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Саакашвили предложил Зурабишвили занять пост министра иностранных дел и дал ей грузинское гражданство. При этом она сохранила французский паспорт.

Главным достижением Саломе Зурабишвили на этой должности стали договоренности с Россией о выводе ее военных баз с территории Грузии.

В 2005 году Зурабишвили сняли с поста после ее критики в адрес имевшей большинство в парламенте партии «Единое национальное движение» и спикера Нино Бурджанадзе.

Кстати сама Бурджанадзе — титан грузинской политики, которая даже занимала пост исполняющего обязанности президента, в этих выборах не участвует. Амбициозного политика не интересует пост президента с урезанными полномочиями, и свои силы она сейчас бросает на подготовку к парламентским выборам в 2020 году с явным прицелом на премьерское кресло.

Зурабашвили после своей отставки с поста министра иностранных дел создала и возглавила оппозиционную партию «Путь Грузии».

Тогда она заявляла, что основной партнер Грузии — это США, однако о необходимости нормализовать отношения с Россией политик также говорила.

Экс-министр возглавляла партию до 2010 года, затем она объявила о своем уходе. Спустя три года она объявила о намерении принять участие в выборах президента, однако, не получила этой возможности из-за двойного гражданства. На этот раз экс-министр пожертвовала французским паспортом для регистрации в кандидаты. Если она победит, то станет первым в истории Грузии женщиной-президентом.

Скандалам нет конца

После того как «Грузинская мечта» поддержала кандидатуру Саломе Зурабишвили, оппозиция запустила против кандидата масштабную медийную кампанию. Григол Вашадзе заявлял, что противницу необходимо изолировать.

Четыре оппозиционных кандидата запустили предвыборный видеоролик с высказываниями или действиями Зурабишвили, сопровождавшимися комментариями: «Она не может быть президентом», «Она не знает государственного языка», «Она предатель», «Она несерьезная».

Все четверо зарегистрировались в кандидаты, чтобы у оппозиционного объединения «Сила в единстве» было больше эфирного времени и мест в избирательных комиссиях. Вашадзе, как кандидат от объединения, негативно прокомментировал запрет избирательной комиссии на трансляцию этих роликов.

Помимо этого, на днях Вашадзе обвинил мэрию Тбилиси в давлении на избирателей. Он заявлял, что сотрудники Транспортной компании города получили указ от руководства отдать свой голос Саломе Зурабишвили.

Еще одной причиной для конфликта между кандидатами стали противоречивые результаты опросов, проведенных различными компаниями.

Один из опросов был проведен американской компанией Edison Research по заказу оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

Первое место с результатом 22% занял Григол Вашадзе. На втором месте с результатом 18% получил Давид Бакрадзе. Саломе Зурабишвили, оказалась на третьем месте с рейтингом 15%.

Через неделю партия «Европейская Грузия — движение за свободу» представила результаты своего опроса, проведенного компанией BCG Research. Здесь первое место получил их кандидат Давид Бакрадзе с результатом 13,2%. Лидер же первого опроса Григол Вашадзе оказался на втором месте с 13%. При этом Саломе Зурабишвили заняла то же третье место с 10,2%.

Правящая партия не проводила своего опроса, однако председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил о внутренних исследованиях.

«По нашим внутренним исследованиям Саломе Зурабишвили выигрывает в первом же туре», — отметил он.

Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили согласен с Кобазидзе. «По нашим последним исследованиям она может победить в выборах уже в первом туре, набрав 53 процента голосов избирателей», — заявил Иванишвили.

Однако вероятнее всего, ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом же туре выборов.