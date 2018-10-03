«Трамп ничего не сделал»: Клинтон молится за Россию

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента в 2016 году, сравнила террористические атаки 11 сентября 2001 года с «российским вмешательством» в выборы.

«Я имею в виду, что это как если бы после 11 сентября [президент США] Джордж Буш сказал: «Ну знаете, у меня нет времени для встреч. У меня нет времени беспокоиться об этом», — заявила Клинтон на конференции журнала The Atlantic.

Эти слова могут быть связаны с отказом президента США Дональда Трампа точно сказать, пойдет ли он на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о «вмешательстве».

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Клинтон заявила, что «вмешательство России» создало прецедент, когда США якобы были атакованы другим государством и власти страны не стали ничего предпринимать. Она добавила, что очень важно до конца разобраться в ситуации — особенно в публикациях портала WikiLeaks и влиянии Cambridge Analytica на выборы.

Также она подчеркнула, что «доказательства вмешательства» якобы продолжают накапливаться, однако Вашингтон делает слишком мало, чтобы разобраться в ситуации. «И я могу только надеяться и молиться, чтобы мы не повторили произошедшее на промежуточных выборах [в конгресс в ноябре 2018 года]», — подытожила экс-госсекретарь.

11 сентября 2001 года произошла крупнейшая террористическая атака на территории США. Тогда радикальные исламисты захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них в башни Всемирного Торгового Центра (WTC) в Нью-Йорке. Еще один пассажирский самолет врезался в здание Пентагона, а четвертый лайнер рухнул посреди поля после борьбы пассажиров с террористами. Террористов связали с организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ) и ее лидером Осамой бен Ладеном.

Всего в терактах 11 сентября погибли почти 3 тыс. человек, ранены были около 6300 человек. Президент Буш назвал произошедшее «новым Перл-Харбором» (внезапная атака Японской империи на флот США на Гавайях, послужившая отправной точкой для вступления США во Вторую мировую войну. — «Газета.Ru»).

После нападения администрация Буша объявила о начале «войны против терроризма», в качестве целей которой заявлялась поимка бен Ладена и других руководителей «Аль-Каиды», с тем чтобы они предстали перед американским правосудием.

Обвинения России во «вмешательстве» в американскую избирательную кампанию в США начались буквально сразу после оглашения результатов выборов президента в 2016 году. Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся ведением «российского дела» заявил, что он юридически уполномочен вести расследование вопреки мнению президента США Дональда Трампа, который ранее обвинял его в нелегитимности. Американский лидер во время критики «российского дела», которое он называет «охотой на ведьм», уже не раз заявлял, что у Мюллера нет законных оснований вести расследование.

Команда Мюллера объяснила это прецедентами, связанными с президентскими скандалами. В их числе Уотергейтский скандал. Практика случаев, которыми Мюллер обосновал законность «российского дела», охватила период в 140 лет.

Так, Мюллер ссылается на решение Верховного суда во время Уотергейтского скандала, в котором говорилось, что генпрокурор имеет законные полномочия «назначать специального прокурора и делегировать ему прокурорские полномочия», отмечается в материале.

Спецслужбы США вменяют России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается с 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер. Возглавляемая им комиссия выясняет, имели ли место незаконные контакты Трампа или его подчиненных с российскими властями в период предвыборной кампании в 2016 году.

В рамках этого расследования предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам Российской Федерации, а также пяти американцам и одному подданому Королевства Нидерландов. Москва неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.

В середине лета 2018 года, президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что расследование вмешательства РФ в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу комиссии Мюллера с «охотой на ведьм» и призвал «перевернуть эту позорную страницу».