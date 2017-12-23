Действующий президент России Владимир Путин выступил в субботу, 23 декабря, на съезде партии «Единая Россия». В ходе съезда лидер «единороссов» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал самовыдвижение Владимира Путина.

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«России нужен сильный и безоговорочный лидер», — заявил Медведев, — «Мы уже с вами [членами партии «Единая Россия»] давно и твердо определили, кому окажем поддержку». По словам Медведева, «Единая Россия» понимает, что в текущей политической ситуации «более правильно опираться на самые широкие слои населения вне партийного контекста».

Владимир Путин, выступая перед «Единой Россией», заявил, что все достижения — это «не гарантия, а фундамент». По его словам, решающей силой движения вперед стали «труд, вера в себя, в патриотизм как в главную идею».

Он также подчеркнул, что «нужно ставить перед собой еще более масштабные задачи».

Владимир Путин также заявил, выступая перед «единороссами», что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех.

«Мы должны обеспечивать возможности для самореализации для каждого человека», — заявил президент.

Путин перечислил основные ценности «Единой России» и его собственные — среди них патриотизм, взаимопонимание, а также «уважение к свободам, правам и свободам человека при всей разнице взглядов, подходов».

При этом президент уверен — нужно отбросить все, что «мешает обновлению России». По словам Путина, это «должно быть вычленено и отброшено в сторону».

Владимир Путин отметил — у Российской Федерации есть источники финансирования, но при этом, по словам президента, «нам нужно многое пересмотреть в налоговой системе, обеспечить будущее развитие пенсионной системы, нам нужно дальше обеспечить обороноспособность страны».

«Мы не должны относиться к России, как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы она не болела, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. С каждым новым поколением она такой и становится», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также заявил, что необходимо добиться устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличив пенсии и социальную поддержку. Кроме того, Путин отметил — ситуация, когда «квалифицированный человек с востребованной профессией сидит без работы должна быть нетерпимой».

Вся политика российских властей, заявил Путин, должна быть направлена на «сбережение нации, на решение задач демографического развития». По словам Путина, сюда входят современное здравоохранение, продвижение здорового образа жизни, снижение смертности, открытие новых школ и детских садов. «Чтобы наш народ и Россия продолжались, мы должны добиться роста численности населения. На это направлены новые меры по поддержке материнства и семьи», — заявил Путин.

Кроме того, президент заявил о важности «хорошей экологии, современной инфраструктуры, удобного доступного жилья и просто благополучия людей».

Вся сила России направлена на защиту от внешних угроз, подчеркнул президент. «Мы не ищем конфронтации с кем бы то ни было», — заявил действующий глава российского государства.

Он также отметил критическую важность борьбы с коррупцией. «Ничто так не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — добавил Путин.

Хотя Россия и готова работать со всеми странами на принципах равноправия и доверия, но национальными интересами своего народа РФ жертвовать «не будет никогда», подчеркнул президент России.

Также президент отметил важность создания благоприятных условий для бизнеса, подчеркнул, что выступает за либерализацию законодательства и заявил о необходимости «убрать все размытые нормы, которыми злоупотребляют правоохранительные органы для давления на предпринимателей».

Наконец, Путин подчеркнул — к дееспособной и ответственной оппозции должно относиться с уважением, а ответственность означает наличие программы позитивных действий.

«Мы должны стремиться к построению гражданского общества, которое должно быть устойчиво к любым попыткам дестабилизации. Необратимость нашего развития обеспечивают незыблемость суверенитета, боеспособность армии и флота», — подытожил президент.

Сославшись на плотный рабочий график, Владимир Путин покинул здание.

Директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев рассказал «Газете.Ru», что акцент в речи Путина был сделан на традиционных ценностях — патриотизме, уважении прав человека и согласии между народами.

«[Партия] «Единая Россия» на данный момент является структурой, обеспечивающей стабильность политической системы РФ, в ней представлены все слои населения, различные группы, в том числе — в территориальном разрезе, и создавалась она при поддержке президента», — заявил Григорьев, комментируя выступление Путина на съезде партии.

Эксперт при этом отметил, что основной упор в речи Владимира Путина был сделан на необходимости преемственности — чтобы «те достижения, что есть у РФ — они носили необратимый характер».

Также Григорьев обратил внимание на то, что Путин сделал акцент необходимости «прорывного развития».

«В этом контексте Путин перечислял и цифровизацию, и развитие экономики, и роботизацию — целый ряд актуальных, на мой взгляд, вещей», – подчеркнул Григорьев в разговоре с «Газетой.Ru».

Сформулированные Путиным тезисы представляются серьезными и масштабными, отметил эксперт.

«Если ставить амбициозные цели и задачи — они, конечно, иногда не получаются, но еще хуже — это цитата — «не ставить амбициозные цели и задачи — тогда точно ничего не получится», — заявил Григорьев.

Также эксперт отметил, что россияне выступают против популизма и пустых слов.

«Путин говорил о том, что общество отторгает простой популизм, не подкрепленный какими-то содержательными вещами. Мне кажется, что когда он говорил о дееспособной оппозиции и ответственности — он имел в виду, чтобы были конкретные реальные планы и действия», – полагает эксперт.

Говоря об оппозиции, Путин имел в виду, что она должна обладать «реальными, а не популистскими планами, которые можно использовать в реальной работе», добавил Григорьев.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил «Газете.Ru», что Путин только начинает формировать свою предвыборную программу в кампании 2018 года.

«Мы, безусловно, увидим еще сигналы для разных аудиторий. Путин всегда говорил о важности борьбы с коррупцией и стоит ожидать в ближайшее время новых шагов в этом направлении», – заявил Чеснаков.

Лозунги, выдвинутые Путиным, получат свое подтверждение на деле, полагает эксперт.

«Дело в том, что предвыборный съезд — это мероприятие, подчиняющееся определенным имиджевым и пиар-закономерностям: выдвинуто много ярких лозунгов, а вот их конкретное содержание еще предстоит раскрыть. Путин всегда действует конкретно – сегодня звучат призывы, а завтра подписываются конкретные решения по тем или иным вопросам», – добавил он.

В ближайшее время, уверен Чеснаков, нужно будет ожидать действий — «расшифровок» того, что сказал сегодня Путин.

Так, говоря о поддержке материнства и первенцев, Путин уже опирался на конкретные действия, добавил Чеснаков. «28 ноября он [Путин] сообщил о первой конкретной инициативе — выплатах для семей, у которых появились первенцы. Дума уже приняла соответствующий закон — с 1 января механизм этих выплат заработает», — подчеркнул Чеснаков.

Очевидно, что у Путина есть еще заготовки по программе по сбережения народа, заявил эксперт. «Кампания в самом начале, и в послании [к Федеральному Собранию], и до него — в январе скорее всего будут озвучены новые инициативы, касающиеся этого направления», — отметил он.

Также эксперт полагает, что стабильность и надежность власти становятся важными приоритетами.

Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пост президента на выборах 2018 года 6 декабря, присутствуя на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде.