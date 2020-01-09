Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из экспозиции музея мадам Тюссо

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне убрал фигуры принца Гарри и его жены Меган Маркл из экспозиции, посвященной королевской семье Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Фигуры будут перенесены в отдельную секцию, заявили в музее.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

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