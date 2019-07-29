Меган Маркл оказалась любительницей веснушек

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не позволила фотографу Vogue убирать веснушки, когда выступила в качестве приглашенного редактора сентябрьского выпуска издания. Об этом пишет The Sun.

По словам фотографа Питера Линдберга, когда речь зашла о съемках 15 героинь для обложек издания, Маркл заявила, что хочет видеть веснушки.

«Для меня это было, как пройти через открытую дверь. Я люблю веснушки», — сказала Маркл.

Ранее сообщалось, что соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.