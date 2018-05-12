Джоан Роулинг раскрыла секрет подписи Трампа

Писательница Джоан Роулинг раскрыла секрет автографа президента США Дональда Трампа, сообщает The Independent.

Трамп известен своей размашистой подписью, которую он демонстрирует на официальных документах. Один из пользователей твиттера задался вопросом, почему подпись такая крупная.

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Роулинг в ответ опубликовала скриншот с сайта о графологии, с примечанием, что она не верила в нее до настоящего момента.

«С негативной точки зрения, большая подпись означает, что перед нами высокомерный, надменный человек, которому нужны публичные комплименты и признание, показная и фальшивая личность, которой может овладевать мания величия с недостатком критического мышления», — говорится в описании.

Ранее сообщалось, что Роулинг извинилась перед читателями за смерть одного из героев поттерианы.