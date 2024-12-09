Творческий подход. Как креативные индустрии меняют российские регионы?

Российские регионы наращивают экономику индустрий, связанных с творческой деятельностью и интеллектуальной собственностью. Согласно Концепции развития креативных индустрий, утвержденной правительством РФ, стоит цель увеличить их долю в ВВП страны к 2030 году до 6%. Это позволит сделать национальную экономику более конкурентоспособной и устойчивой и создаст условия для инвестиций в человеческий капитал.

Развитие креативной экономики — одно из направлений работы Агентства стратегических инициатив. АСИ объединяет усилия государства и бизнеса для создания инструментов развития творческих индустрий. Регионы развивают креативную экономику, опираясь на региональный стандарт, разработанный агентством. В рамках этой работы часть субъектов РФ определила для себя приоритетные специализации.

«Газета.Ru» и Агентство стратегических инициатив выяснили, как креативное предпринимательство представлено в российских регионах. Ведь у каждого из них свой уникальный опыт, базирующийся на талантах и креативности. Смотрим, удивляемся и делаем выводы, как творчество меняет мир вокруг уже здесь и сейчас.