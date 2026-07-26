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«Перемирие в небе». Украина и США готовят новое предложение для России

Reuters: Украина и США могут предложить России воздушное перемирие
Украинский военнослужащий готовит к запуску БПЛА, 2026 год
Reuters

США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров. Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом ранее американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям», — говорится в публикации.

Предполагается, что инициативу представят в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Издание обратило внимание, что Украина уже обращалась к президенту России Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые впоследствии были отклонены. Однако некоторые чиновники считают, что «давление на российскую экономику со стороны продолжающихся ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина», добавило Reuters.

8 июля Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил журналистам, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности.

«Если это необходимо, то да», — подчеркнул Трамп.

Однако об этом не придется беспокоиться в случае заключения мирной сделки, уточнил глава Белого дома. Тогда же он сообщил, что в последние недели был достигнут «значительный прогресс» по урегулированию конфликта России и Украины.

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В Кремле заявили, что Москва видит в позиции Вашингтона «такой дуализм»: США поставляют оружие Украине, но в то же время выражают готовность способствовать мирному решению конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности появления новых формул для урегулирования конфликта, отметил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками.

Песков назвал преждевременным комментирование слухов об обсуждении договоренностей США и Украины о прекращении боевых действий в воздухе. По его словам, реакция на новые предложения будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.

Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что появление бесполетной зоны над Украиной стараниями государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) приведет к боевому столкновению НАТО и Москвы.

Заинтересованность Зеленского

Исходя из публикации Reuters, Зеленский и Трамп могут обсудить возможное введение режима прекращения огня в небе в ходе встречи в Вашингтоне 28 июля.

«Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома», — отмечается в материале.

Телеканал ABC News подтвердил, что встреча двух лидеров намечена на 28 июля. По его информации, Зеленский также примет участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма.

Анонсу визита украинского лидера в Вашингтон предшествовал его разговор с посланниками главы Белого дома Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети Х, 22 июля Зеленский обсудил с ними «идеи относительно того, как возобновить дипломатические усилия» по прекращению конфликта.

Примечательно, что двумя днями ранее американская журналистка Лора Лумер выпустила интервью с Зеленским, в котором он выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США.

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в [частную резиденцию Трампа] Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что все зависит от президента Соединенных Штатов, который также должен определить место встречи.

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Накануне Песков отметил, что прекращение боевых действий на территории Украины возможно до конца суток при условии принятия соответствующих решений украинскими властями.

Путин заявлял, что мирные переговоры с Украиной должны вестись, исходя из реалий на земле, а также основываться на принципах, представленных им в ходе выступления в министерстве иностранных дел в 2024 году. Тогда российский лидер называл основными условиями урегулирования вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО.

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