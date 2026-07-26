«Перемирие в небе». Украина и США готовят новое предложение для России

США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров. Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом ранее американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям», — говорится в публикации.

Предполагается, что инициативу представят в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Издание обратило внимание, что Украина уже обращалась к президенту России Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые впоследствии были отклонены. Однако некоторые чиновники считают, что «давление на российскую экономику со стороны продолжающихся ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина», добавило Reuters.

8 июля Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил журналистам, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности.

«Если это необходимо, то да», — подчеркнул Трамп.

Однако об этом не придется беспокоиться в случае заключения мирной сделки, уточнил глава Белого дома. Тогда же он сообщил, что в последние недели был достигнут «значительный прогресс» по урегулированию конфликта России и Украины.

В Кремле заявили, что Москва видит в позиции Вашингтона «такой дуализм»: США поставляют оружие Украине, но в то же время выражают готовность способствовать мирному решению конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности появления новых формул для урегулирования конфликта, отметил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками.

Песков назвал преждевременным комментирование слухов об обсуждении договоренностей США и Украины о прекращении боевых действий в воздухе . По его словам, реакция на новые предложения будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.

Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что появление бесполетной зоны над Украиной стараниями государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) приведет к боевому столкновению НАТО и Москвы.

Заинтересованность Зеленского

Исходя из публикации Reuters, Зеленский и Трамп могут обсудить возможное введение режима прекращения огня в небе в ходе встречи в Вашингтоне 28 июля.

« Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома », — отмечается в материале.

Телеканал ABC News подтвердил, что встреча двух лидеров намечена на 28 июля. По его информации, Зеленский также примет участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма.

Анонсу визита украинского лидера в Вашингтон предшествовал его разговор с посланниками главы Белого дома Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети Х, 22 июля Зеленский обсудил с ними «идеи относительно того, как возобновить дипломатические усилия» по прекращению конфликта.

Примечательно, что двумя днями ранее американская журналистка Лора Лумер выпустила интервью с Зеленским, в котором он выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США.

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в [частную резиденцию Трампа] Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что все зависит от президента Соединенных Штатов, который также должен определить место встречи.

Накануне Песков отметил, что прекращение боевых действий на территории Украины возможно до конца суток при условии принятия соответствующих решений украинскими властями.

Путин заявлял, что мирные переговоры с Украиной должны вестись, исходя из реалий на земле, а также основываться на принципах, представленных им в ходе выступления в министерстве иностранных дел в 2024 году. Тогда российский лидер называл основными условиями урегулирования вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО.