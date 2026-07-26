В Берлине ищут преступника с мачете. Он протаранил ЛГБТ-парад на микроавтобусе

Микроавтобус наехал на участников ЛГБТ-парада в Берлине. В результате происшествия, которое уже квалифицировали как теракт, погибла женщина, еще 16 человек получили травмы. Подозреваемым оказался уроженец Германии ливанского происхождения — предполагаемый сторонник ИГИЛ. Он объявлен в розыск. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нападение «гнусным актом». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В центре Берлина в результате наезда микроавтобуса на участников массового ежегодного ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада Christopher Street Day (CSD) погибла женщина, еще 16 человек получили травмы, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 мск) в парке Тиргартен возле Леннештрассе. Белый микроавтобус «сбил несколько человек, возможно, даже переехал», после чего врезался в дерево . Водитель вышел из автомобиля и скрылся.

Спасатели задействовали протокол чрезвычайной ситуации с большим числом пострадавших. По информации телеканала N-tv, женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм — попытки реанимации оказались безуспешными. Тяжело раненых перевезли на машинах скорой помощи к зданию Рейхстага, откуда вертолеты доставили их в больницы.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, восемь — в тяжелом, еще пятеро получили легкие травмы . Позже выяснилось, что у нескольких человек есть ножевые ранения. Очевидцы видели «мужчину в черной одежде с мачете».

Автомобиль, въехавший в толпу в Берлине, 26 июля 2026 года Annegret Hilse/Reuters

В связи с этим полиция выясняет, действовал ли водитель микроавтобуса в одиночку или же у него был сообщник. После эвакуации посетителей парка его территорию обследовали с помощью тепловизионных камер. Однако найти преступника и его потенциального сообщника не удалось.

«Большая часть парка Тиргартен объявлена местом преступления для проведения всестороннего расследования. В воскресенье [26 июля] парк останется оцепленным для дальнейшего сбора улик при дневном свете», — пишет Der Tagesspiegel.

Происшествие квалифицировали как террористическим акт.

Подозреваемый Абдул Б. Polizei Berlin/Reuters

Правоохранительные органы уже установили личность водителя. По информации Bild, им оказался 21-летний Абдулл Баллут — уроженец Берлина ливанского происхождения. Предполагается, что мужчина является сторонником ИГИЛ (организация запрещена в России). Ранее Баллут привлекался к ответственности за «нападение при отягчающих обстоятельствах и вымогательство». В мае его освободили из центра содержания несовершеннолетних.

Баллут объявлен в розыск. Полиция «обыскивает весь город» и опрашивает многочисленных свидетелей.

«Ночью был проведен обыск в квартире его родителей в Шёнеберге, где, как утверждается, он проживал — всего в километре от места преступления»,

— пишет N-tv.

Подозреваемого описывают как худощавого черноволосого мужчину ростом около 190 см. Баллут был одет в черную толстовку и белые брюки. В полиции призвали население страны не пытаться самостоятельно задержать мужчину.

«Не приближайтесь к нему: он может быть вооружен и опасен!» — предупредили в ведомстве.

Бургомистр Берлина Кай Вегнер считает, что территория проведения Christopher Street Day была «очень хорошо защищена». По данным полиции, вокруг было установлено почти 250 заграждений.

«Презренное нападение»

Канцлер Германии Фридрих Мерц после инцидента в парке опубликовал короткий пост в социальной сети Х, в котором осудил нападение на участников парада.

«Какой гнусный акт в Берлине <…> Это нападение на наше общество»,

— написал он.

Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт тоже отреагировал на теракт.

«Это трусливое, презренное нападение на мирно празднующих людей глубоко потрясло меня. Мои мысли с жертвами, их семьями и всеми, кто стал свидетелем этого акта», — сказал он.

Добриндт подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы быстро провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

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Известная немецкая певица Сара Коннор за полчаса до происшествия находилась на концертной сцене CSD. Она призналась, что произошедшие события повергли ее в шок.

«У меня нет слов. Я думаю, это ужасно. Мои глубочайшие соболезнования всем семьям пострадавших и погибших», — добавила певица.