«Право на ответ». Как Тегеран отомстит Киеву после удара по иранскому судну?

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи осудил удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море и потребовал привлечь к ответственности виновных. Он также призвал Совбез ООН, Евросоюз и мировое сообщество отреагировать на действия Киева. Ранее в МИД Ирана заявили, что оставляют за собой право отреагировать на атаку. Каким может быть ответ Тегерана — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил атаку Киева на иранское судно в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас. Как рассказали в МИД страны, Арагчи напомнил Каллас об ответственности ЕС как союзника Киева и «непредсказуемых последствиях таких авантюр».

«В этом телефонном разговоре Арагчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, <…> потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния», — сообщило агентство IRNA.

Арагчи также призвал Совбез ООН, Евросоюз и мировое сообщество отреагировать на инцидент и дать «решительный ответ».

Ранее Тегеран предупредил, что оставляет за собой право ответить на удар Киева по иранскому торговому судну. Об этом заявили в МИД Исламской Республики.

«Иран, в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в частности принципом законной обороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности. Очевидно, что ответственность за последствия авантюризма главы украинского режима будет лежать на этом режиме, его покровителях и подстрекателях», — подчеркнули в ведомстве.

В заявлении также говорилось, что действия ВСУ говорят «о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении» к Тегерану. В МИД Ирана отметили, что страна никогда не вмешивалась в украинский конфликт, и заявили, что атака нарушает международное право и стремится «распространить огонь войны и небезопасности».

Каким будет ответ Ирана?

Комментируя атаку ВСУ на иранское торговое судно, в военно-аналитическом центре «Рыбарь» отметили, что власти Украины таким образом, «видимо, решили поучаствовать в войне в Персидском заливе».

«Замысел киевского режима понятен — продемонстрировать США, что он может быть полезен в решении их наиболее актуальных внешнеполитических задач с целью выбить себе что-то на уровне дипломатии, финансов или военно-технологической помощи», — говорилось в публикации.

Рассуждая о том, каким может быть потенциальный ответ Тегерана на действия ВСУ, сотрудники центра уточнили, что удары Ирана по целям на Украине маловероятны. Кроме того, в них нет смысла, так как есть те, кто наносит их с более близкого расстояния.

«А вот атаки на суда с украинским зерном в случае их появления в Аравийском море уже более реалистичны. Не говоря уже об иранской агентуре в странах, где аналогичные возможности России по совокупности причин ограничены»,

— говорится в публикации.

Что известно об атаке?

Об ударах по объектам в Каспийском море стало известно 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что БПЛА ВСУ поразили суда, связанные с Ираном, а также российский военный корабль. Украинский лидер не раскрыл, о каких именно судах идет речь. Однако в СБУ позже рассказали, что речь идет о грузовом судне Port Olya 2 и сухогрузе Begey, которые Москва и Тегеран якобы используют «для перевозки военных грузов».

Позже МИД Исламской Республики подтвердил, что ВСУ атаковали иранское торговое судно. Нападение, по данным ведомства, произошло утром 25 июля, в результате атаки один моряк погиб, еще один член экипажа получил ранения.

Иран квалифицировал удар как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, запрещающего угрозу силой или ее применение против территориальной целостности и политической независимости государств. В министерство иностранных дел страны был вызван временный поверенный в делах Украины, которому заявили протест в связи с атакой, которую иранское ведомство назвало «враждебной и преступной».