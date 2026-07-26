«Поесть не приготовить, белье не постирать»: в Тюмени жалуются, что вода в кранах пахнет нечистотами

В середине июля в Тюмени начал резко расти уровень воды в Туре — в некоторых местах река вышла из берегов, подтопила дворы, набережную, пляж и пляжные туалеты на озере Круглом. Кроме того, из-за недостатка кислорода в воде произошла массовая гибель рыбы. После этого жители некоторых районов Тюмени пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. Однако в местном Роспотребнадзоре заявили, что не выявили никаких отклонений. Теперь тюменцы хотят провести независимую экспертизу и проверить качество воды в реке, которая является основным источником водоснабжения города.

Жители Тюмени решили проверить качество воды в реке Туре, которая служит основным источником водоснабжения города. Горожане уже собрали деньги на проведение независимой экспертизы, пишет Ura.ru.

«Люди планируют собрать доказательства, чтобы подать иск», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, тюменцы продолжают массово жаловаться на резкий неприятный запах, плохое самочувствие и проблемы с бытовой техникой.

Ранее Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело из-за подачи непригодной воды. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Что произошло?

В середине июля уровень Туры начал резко расти. В некоторых местах река вышла из берегов, затопив огороды и дворы частных домов, набережную, муниципальный пляж и пляжные туалеты на озере Круглом, Кроме того, из-за недостатка кислорода в воде произошла массовая гибель рыбы.

«Качество воды в реке значительно ухудшилось по всем органолептическим показателям», — сообщил начальник сооружений по водоподготовке местного водоканала Константин Сливченков.

Жители некоторых микрорайонов Тюмени пожаловались на жуткую вонь. Они также рассказывали, что из-под крана у них течет вода с запахом тины.

«После душа от человека пахнет, как будто в болоте поплавал. Поесть не приготовить, при кипячении вода пахнет еще больше, белое белье не постирать: становится желто-зеленым»,

— сообщил местный житель по имени Дмитрий.

Несмотря на это, в местном управлении Роспотребнадзора 20 июля заявили, что не выявили никаких отклонений в качестве водопроводной и речной воды. «Росводоканал Тюмень» впоследствии все же признал, что качество воды в Туре упало до исторического минимума. В то же время там отметили, что вода, которую подают в дома, полностью безопасна.

Однако тюменцы были с этим не согласны. Жители города призвали специалистов Роспотребнадзора публично выпить воду, чтобы доказать свои слова. Они также продолжали жаловаться на качество воды, из-за которой портились чайники и бытовая техника, а простые гигиенические процедуры стали проблемой.

Кроме этого, Mash писал, что у одной из местных жительниц после купания покраснел и опух глаз. Врач диагностировал у девушки острый блефароконъюнктивит. Другая пострадавшая утверждала, что после принятия душа у нее обострились симптомы цистита — анализы подтвердили бактериальную инфекцию. Другие жители города жаловались на кожные высыпания и даже кишечную палочку.

Описывая то, чем пахнет вода из реки, местные упоминали грязь, тухлую рыбу, водоросли. Одна из жительниц также отметила, что запах напоминает ей «настоящее болото Шрека».

«Невозможно дома сидеть ночью: если не закрывать окна, вся квартира провоняет от реки отходами», — подчеркнул житель Центрального района Евгений.

25 июля уровень Туры приблизился к критической отметке. Река уже затопила Гагаринский парк — по велодорожкам там плавала рыба. На затопленной набережной в Заречном районе города местные сняли плавающий в воде труп косули.

«Власти отсыпают дамбу в районе Заречного, а дороги в деревнях Тюменской области уже заливает. <...> Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют население от гепатита А, опасность которого в дни паводка растет. Кроме того, вода в кранах все еще пахнет нечистотами», — писало Ura.ru.