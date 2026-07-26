«Ураган века» повалил тысячу деревьев, пострадали люди: в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Один человек погиб и 28 пострадали в Ростове-на-Дону из-за урагана

Ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростов-на-Дону. В городе повалены более 1000 деревьев, многие из которых упали на автомобили, также наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Из-за стихии пострадали 28 горожан, один человек погиб. Также в регионе задерживаются 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Ростове-на-Дону в результате шквалистого ветра с ливнем и грозой пострадали 28 человек, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил мэр города Александр Скрябин.

«Принято решение о введении на территории города режима ЧС <...> Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28»,

— отметил он.

Один горожанин погиб. По информации новостного портала Donday, им оказался 58-летний сторож. Непогода застала его на смене на стройке жилищного комплекса «Донские легенды» на Восточном шоссе. Мужчину придавило строительным вагончиком, который сорвало ветром .

«У него диагностированы тупая травма грудной клетки, живота, грудного и поясничного отделов позвоночника, перелом костей таза», — говорится в публикации.

Пострадавший скончался в больнице.

Как пишет SHOT, «ураган века» вырывал с корнем деревья, сносил остановки, палатки на базах отдыха, рекламные щиты, срывал кровлю, окна и балконы. В некоторых домах ветер выбивал окна вместе с рамами, а десятки автомобилей оказались разбиты упавшими деревьями и сорванными конструкциями. Также непогода сорвала и несколько свадеб — праздничные шатры не выдержали мощных порывов.

Последствия урагана в Ростове-на-Дону «Газета.Ru»

«Такого апокалипсиса в Ростове не припомнят даже старожилы...» — подчеркнул Telegram-канал «Ростов папа».

Как рассказал Скрябин, зафиксировано падение более 1000 деревьев , сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Из-за непогоды в городе произошло более 100 происшествий. Пока удалось ликвидировать последствия 26 инцидентов, еще 73 остаются на контроле.

В ликвидации последствий задействовано 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов городской поиско-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов и 25 единиц спецтехники, добавил Скрябин.

Как минимум в 15 городах и районах зафиксированы проблемы с энергоснабжением . Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что перебои со светом наблюдаются в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Последствия урагана в Ростове-на-Дону «Газета.Ru»

По данным «Донэнерго», на работах по восстановлению электроснабжения заняты 60 аварийно-восстановительных бригад, которые состоят из 256 человек. Энергетики также задействовали 67 единиц спецтехники.

Проблемы с водоснабжением сейчас испытывают в нескольких районах Ростова-на-Дону, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Водоснабжение в областном центре частично возобновлено, уточнил глава региона.

«Непогода вызвала крайне негативные последствия»,

— подчеркнул Слюсарь.

Губернатор призвал жителей области не выходить на улицу без острой необходимости.

Кроме того, из-за стихии в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов, максимальное время задержки составляет до восьми часов, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги. К устранению последствий стихии привлекались более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники.

Последствия урагана в Ростове-на-Дону «Газета.Ru»

«Наступила мгла»

Во время непогоды в Ростове-на-Дону стало «очень темно» — в городе наступила «мгла», рассказала местная жительница Светлана.

«Я находилась на рабочем месте, внезапно в магазине стало очень темно, как будто город накрыла ночь. Мне позвонил сын, сказал, что дома (район Театральная площадь) выключили свет. Спросил, где лежат наши свечи, чтобы их зажечь, так как наступила мгла»,

— поделилась она впечатлениями с «Газетой.Ru».

Затем начался «жуткий ливень» и в магазине тоже погас свет. Светлана рассказала, что позвала укрыться двух женщин, которые в тот момент были на улице и «находились в реальной опасности».

Горожанка считает, что последствия урагана будут ликвидировать продолжительное время. По ее словам, поваленные деревья «все еще лежат», а некоторые из них «висят на проводах».

Непогода обрушилась на Ростовскую область 25 июля. Региональное управление МЧС России предупреждало, что «сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром со скоростью 24-29 м/с» сохранятся 26 июля, а также ночью и утром 27 июля.