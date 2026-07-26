«Друзья купили»: Лариса Долина рассказала о своей новой квартире, лучше предыдущей

Лариса Долина сообщила, что у нее появилась новая квартира. По словам певицы, недвижимость ей подарили друзья. Так народная артистка ответила на вопрос журналистов, которые спросили, не собирается ли она выкупать свою жилплощадь в Хамовниках. Ранее Mash писал, что новая хозяйка квартиры Полина Лурье якобы так и не переехала в квартиру и собирается ее продать. При этом адвокат женщины Светлана Свириденко опровергла эту информацию.

Народная артистка Лариса Долина рассказала, что у нее появилась новая квартира.

На фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» журналисты задали певице вопрос, хотела бы она выкупить обратно жилплощадь в Хамовниках, из-за которой судилась в прошлом году. Однако артистка ответила отказом.

«Я перевернула эту страницу. <...> У меня сейчас квартира, которая много лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт», — поделилась Долина.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру в Хамовниках, однако затем заявила, что стала жертвой мошенников и оспорила сделку. Длительные тяжбы закончились постановлением Верховного суда о признании продажи жилплощади законной. Решение вступило в силу 25 декабря, однако еще почти месяц артистка не могла съехать с квартиры. Только 19 января адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что получила ключи.

Выставили на продажу?

Как выяснила Baza, после победы в суде Лурье так и не переехала в новую жилплощадь. Покупательница сначала планировала сделать в квартире ремонт, но дизайн-проект нового интерьера так и не был утвержден.

«Теперь хозяйка решила тихо слить жилье — без лишней огласки, ибо боится ловить волну хейта. Внутри при этом по-прежнему сохранилась обстановка Долиной: мебель, интерьер, антиквариат, весь ремонт, который артистка делала для себя, и даже паркет с инициалами певицы», — писал Mash.

По данным Telegram-канала, на квартиру уже нашелся потенциальный покупатель — московский миллионер, который был готов отдать за недвижимость 200 млн рублей. Mash уточнял, что продажей занимается коллега риелтора, который сопровождал первую сделку с квартирой Долиной. Однако проходит все закрыто, так как Лурье опасается осуждения.

Риелтор Юлия Юсова, комментируя новости о продаже квартиры в беседе с «Газетой.Ru», предположила, что женщина могла решить избавиться от недвижимости из-за неприятных воспоминаний о судах.

«Почти год судебных разбирательств, повышенное внимание СМИ, общественный резонанс, все это неизбежно оставляет эмоциональный след. Нередко после таких длительных и тяжелых споров недвижимость начинает ассоциироваться у собственника не с домом, а с постоянным стрессом и неприятными воспоминаниями», — пояснила эксперт.

При этом адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко опровергла информацию о том, что ее подзащитная решила избавиться от квартиры.

«Никто ничего не продает, информация — лживая, в квартире идет ремонт. Откуда это взялось — мы не знаем», — заявила она в комментарии kp.ru.

Baza также писала, что Лурье не собирается продавать квартиру. По данным Telegram-канала, сейчас новая хозяйка недвижимости продолжает искать дизайнера, который разработает проект для ремонта.