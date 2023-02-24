24 февраля 2023, 09:09 Инфографика Самые популярные породы собак в России

Российская кинологическая федерация представила список самых популярных у жителей страны пород собак. Первые два места за четыре года никак не изменились – россияне чаще всего заводят немецких шпицев и чихуахуа. На третьем месте в 2022 году корги – раньше эта порода была лишь девятой по популярности. На четвертом – немецкая овчарка (она была на той же позиции в 2019-м и 2020-м, а в 2021-м опускалась на пятую). Завершает пятерку лидеров йоркширский терьер, который раньше был на третьем месте.