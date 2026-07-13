«Знали, что были целью». Солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов

Солдаты армии США переносят гробы с останками погибших в результате удара беспилотника по командному центру в Кувейте после начала военной кампании США и Израиля против Ирана, март 2026 года

Военнослужащие США, выжившие после удара иранского беспилотника по порту Шуайба в Кувейте, заявили, что американское командование заранее знало об угрозе, но не изменило план размещения подразделения. При атаке 1 марта погибли шесть человек, более 30 получили ранения. По информации The Washington Post, генералы получили доклады об уязвимости объекта и сведения о том, что порт входил в число возможных целей Ирана. Некоторые из выживших солдат назвали произошедшее предательством со стороны своих генералов.

Американские генералы могли проигнорировать предупреждения об угрозе удара по порту Шуайба в Кувейте, где 1 марта при атаке иранского беспилотника погибли шесть военнослужащих США. Выжившие заявили газете The Washington Post (WP), что командование знало об уязвимости объекта, но не изменило план размещения подразделения.

Статья WP основана на интервью с 17 военнослужащими, очевидцами атаки и источниками, знакомыми с внутренним расследованием армии США. Большинство собеседников газеты выступили анонимно. Основные претензии они адресовали бригадному генералу Клинту Барнсу и генерал-майору Джону Хинсону. Оба не ответили на запросы издания.

Удар по порту Шуайба был нанесен на второй день операции США и Израиля против Ирана. Атакованный объект использовался 103-м экспедиционным командованием материально-технического обеспечения армии США.

Предупреждения об угрозе

Командование ВС США выбрало порт Шуайба в рамках плана по рассредоточению американских сил перед атакой на Иран. Военных переводили с крупных баз на меньшие объекты, чтобы затруднить выбор целей для ответных ударов.

Однако первоначальная оценка безопасности рекомендовала не размещать в порту личный состав, утверждают собеседники WP. По их словам, на объекте не было систем, способных перехватывать иранский ударный беспилотник «Шахед», и защитных перекрытий, которые могли бы снизить последствия атаки с воздуха.

Барнс и Хинсон еще в декабре получили закрытые доклады об уязвимости порта и сведения о том, что Шуайба входит в число возможных целей Ирана, сообщили источники газеты.

«Мы знали, что порт был обозначен как цель», — сказал один из военнослужащих.

Подразделение просило направить в Шуайбу мобильный комплекс противодействия беспилотникам EAGLS, но запрос отклонили из-за нехватки оборудования. Двое военных также утверждают, что часть прибыла в порт без штатного стрелкового оружия, а за несколько дней до атаки над объектом замечали квадрокоптеры, которые могли вести разведку.

Тревогу отменили перед ударом

После начала военной операции 28 февраля в порту неоднократно объявляли тревогу. Личный состав по несколько часов находился в укрытиях. По словам шести собеседников издания, руководство добивалось более быстрого возвращения людей к работе.

Последнее предупреждение поступило около 4:30 утра 1 марта. Примерно в 9:00 был объявлен отбой, после чего военнослужащие вернулись в оперативный центр. Около получаса спустя одиночный «Шахед» почти вертикально врезался в здание.

В результате удара погибли шесть человек, более 30 получили ранения. В здании начался пожар.

Выжившие самостоятельно выносили погибших и пострадавших.

Один из солдат утверждает, что Барнс после взрыва направился в защищенный бункер и запретил ему возвращаться к горящему зданию. Другие военнослужащие заявили, что не видели Барнса и Хинсона среди тех, кто помогал пострадавшим после атаки БПЛА.

WP пишет, что выжившие испытывают чувство вины перед погибшими и считают, что командование их предало . Их возмутило, что руководство знало об угрозе, но оставило подразделение на недостаточно защищенном объекте.

Армия отрицает

Армия США утверждает, что оба генерала помогали организовывать эвакуацию и учет личного состава, после чего были доставлены к врачам. У Хинсона диагностировали черепно-мозговую травму и ранение руки.

Командование также заявило, что порт был выбран «в соответствии с оперативными планами», укреплен и располагал достаточным количеством мест в бункерах.

По официальной версии, район прикрывала эшелонированная система защиты от ракет и беспилотников.

Проверка не установила ответственных

Внутренняя проверка пока не предусматривает дисциплинарных мер и не устанавливает персональную ответственность за решения, принятые до и после атаки, сообщил WP американский чиновник.

Первоначально расследование поручили офицеру, подчиненному Хинсону, что усилило недоверие со стороны выживших.

Один из военных описал ситуацию так: «Мы расследуем сами себя и не нашли нарушений».

Позднее проверку передали вышестоящему командованию.

Отдельное закрытое расследование предупреждений разведки и работы противовоздушной обороны завершено. Его результаты, вероятно, опубликованы не будут.