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Когда будут родительские субботы в 2025 году

В православии принято поминать умерших родственников во все субботы года, но особенно — в родительские. Их всего семь в году. В эти дни верующие посещают храмы, ставят свечки, наводят порядок на семейных захоронениях.

Кстати, как правило, родительские субботы действительно приходятся субботу, но иногда могут выпадать и на другие дни. Например, Радоница традиционно отмечается в ближайший вторник после Пасхи.

Первая в этом году родительская суббота выпадает на 22 февраля, она называется Вселенская (мясопустная) и отмечается перед началом Масленичной недели.

Мясопустная и Троицкая субботы называются вселенскими и по статусу они выше других, потому что в эти дни совершается поминовение всех усопших христиан, когда-либо живших на земле.

Последняя в году родительская суббота — Дмитриевская — означала окончание полевых работ и начало подготовки к зимнему сезону.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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