Календарь питания в Великий пост

Пост — это особый период для того, чтобы очистить тело и душу. В это время, согласно церковным канонам, положено соблюдать строгую диету. У каждого дня Великого поста свои правила: в первый и последний день принимать пищу не рекомендуется вовсе.

3 марта у православных верующих начался Великий пост. Он предшествует Пасхе и продлится семь недель — до 19 апреля.

Во время поста из рациона исключаются продукты животного происхождения, алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни), а также сдоба и кондитерские изделия. Разрешены овощи, фрукты и ягоды, бобовые, все виды зелени и злаков, мед, грибы, орехи и сухофрукты, хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла, растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Постящиеся также могут позволить себе рыбу в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (13 апреля) и икру — в Лазареву субботу (12 апреля).