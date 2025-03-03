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Календарь питания в Великий пост

3 марта у православных верующих начался Великий пост. Он предшествует Пасхе и продлится семь недель — до 19 апреля.

Пост — это особый период для того, чтобы очистить тело и душу. В это время, согласно церковным канонам, положено соблюдать строгую диету. У каждого дня Великого поста свои правила: в первый и последний день принимать пищу не рекомендуется вовсе.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Во время поста из рациона исключаются продукты животного происхождения, алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни), а также сдоба и кондитерские изделия. Разрешены овощи, фрукты и ягоды, бобовые, все виды зелени и злаков, мед, грибы, орехи и сухофрукты, хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла, растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Постящиеся также могут позволить себе рыбу в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (13 апреля) и икру — в Лазареву субботу (12 апреля).

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