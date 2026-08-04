Дроны атаковали Московскую область. Пять человек погибли

Пять человек погибли, шесть пострадали в результате атаки дронов на Подмосковье

Утром 4 августа силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. По предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Основные последствия зафиксировали в округе Чехов. В промзоне Новоселок произошли пожары, повреждения получили электроподстанция и административное здание.

Силы ПВО утром 4 августа отражали атаку беспилотников на Московскую область. По предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов, где после попаданий дронов возникло несколько пожаров.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пожары вспыхнули в Новоселках

В промзоне Новоселок после попаданий беспилотников загорелись несколько объектов. Самый крупный пожар произошел на складе. К настоящему времени открытое горение там уже ликвидировали. Повреждения также получили электроподстанция и административное здание. На месте работали экстренные и оперативные службы.

Еще один эпизод зафиксировали в деревне Солнышково. Обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль, после чего начался пожар. Возгорание потушили, никто из находившихся в деревне людей не пострадал.

По словам Воробьева, военные продолжали отражать атаку. Беспилотники фиксировали над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским округами.

Чехов атаковали неделю назад

Чеховский округ уже подвергался атаке в ночь на 28 июля. Тогда, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении Московского региона летели более 390 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, еще 81 аппарат уничтожили непосредственно на подлете к столице.

Один из дронов попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. Были повреждены фасад здания и две квартиры. После поквартирного обхода глава округа Михаил Собакин сообщил, что жильцы не пострадали. Местные власти пообещали восстановить поврежденные помещения.

Другой беспилотник упал на открытой площадке, где загорелись складированные автомобильные шины. В деревне Ваулово пожар начался в частном доме на территории СНТ «Дубрава», однако в момент происшествия людей внутри не было. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна фрагменты дрона повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших.

Несколько десятков беспилотников в ту ночь уничтожили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. Оперативные службы Московской области перевели на усиленный режим работы.

Крупные налеты продолжались весь июль

В начале августа Собянин подвел итоги атак за предыдущий месяц. По его данным, с 00:00 1 июля до 23:59 31 июля в направлении Московского региона летели 6225 беспилотников. На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 780 аппаратов.

В ночь на 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 беспилотников. В Подмосковье пострадали десять человек, в том числе ребенок. Основные последствия зафиксировали в Домодедово, Подольске и Одинцовском округе. В Домодедово медицинская помощь потребовалась семи людям, шестерых госпитализировали. В Одинцовском округе помощь оказали ребенку, госпитализация ему не потребовалась, в Подольске пострадали две женщины.

В Домодедово тогда произошел пожар на территории индустриального парка «Южные врата». Дрон попал в верхний этаж жилого дома на улице Курыжова и повредил фасад. В Подольске повреждения получили котельная, частный дом, несколько многоквартирных домов и автомобили. В Одинцовском округе были повреждены легковой автомобиль и заборы частных домовладений.

18 июля беспилотники атаковали складской комплекс в Электростали. В результате атаки 37 человек получили травмы, один из них позднее умер в больнице. Фрагменты перехваченного дрона также упали на здание детского сада на улице Западной и вызвали пожар площадью около 100 кв. м. Детей и сотрудников в здании не было. В ту же ночь обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Ногинске, где начался пожар. Два человека пострадали, расположенный поблизости роддом эвакуировали.

В ночь на 13 июля силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили 81 беспилотник над 14 округами Московской области. Дроны уничтожили, в частности, над Одинцовским, Наро-Фоминским, Рузским, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским, Истринским, Подольским, Домодедовским и Солнечногорским округами. В поселке Пионерском городского округа Истра погибли три человека, еще трое получили ранения. После падения дрона загорелись пять частных домов.