В России признали Бандеру, Шухевича и УПА пособниками нацистов. Какие аргументы привели в суде?

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд изучил документы из архивов о Львовском погроме, расстрелах в Бабьем Яру, уничтожении Хатыни и Волынской резне. Для чего необходимо такое судебное решение — в материале «Газеты.Ru».

Тверской районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России. Суд признал пособниками нацистской Германии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности Степана и Василия Бандер, Романа Шухевича, Андрея Мельника, Николая Арсенича, Тараса Боровца, Дмитрия Клячкивского, Николая Козака, Мирона Матвиейко, Ярослава Стецько, а также Организацию украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России) (УПА).

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе процесса суд изучил документы из архивов ФСБ, МИД России, Минобороны, Государственного архива РФ, а также материалы, полученные из архивов и судов Белоруссии.

По версии ведомства, эти материалы подтверждают участие руководителей ОУН, УПА и связанных с ними формирований в карательных операциях, массовых убийствах мирного населения и других преступлениях времен Великой Отечественной войны.

В числе таких эпизодов названы Львовский погром, расстрелы в Бабьем Яру, уничтожение Хатыни, Волынская резня, а также преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии.

«Решение суда необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны», — говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

Аналогичную позицию заняли представители Российского военно-исторического общества, которые заявили, что правовая оценка требуется на фоне героизации на Украине деятелей, причастных, по версии российской стороны, к военным преступлениям.

Львовский погром

Одним из эпизодов, упомянутых в материалах Генпрокуратуры, стал Львовский погром летом 1941 года. По версии ведомства, Роман Шухевич начал участие в карательных действиях в составе батальона «Нахтигаль», вошедшего во Львов вместе с немецкими войсками.

В день принятия так называемого Акта провозглашения украинского государства 30 июня 1941 года в городе начались массовые убийства. С июня по август жертвами погрома стали более 8 тыс. русских, украинцев, евреев и поляков.

Формальным поводом для насилия стал расстрел заключенных в местных тюрьмах НКВД перед отступлением Красной армии.

После вступления немецких частей во Львов в городе появились листовки, обвинявшие евреев в убийствах украинцев и поляков. Людей выводили из домов, задерживали на улицах, избивали и унижали , часть заставляли извлекать тела погибших из тюрем.

Женщин раздевали и гнали по улицам, фиксировались случаи сексуального насилия.

Уничтожение Хатыни

Еще одним эпизодом стало уничтожение белорусской деревни Хатынь 22 марта 1943 года. По данным Генпрокуратуры, в расправе участвовал 118-й украинский полицейский батальон, связанный с ОУН и УПА.

В официальном сообщении ведомства говорится о 147 погибших, в том числе 75 детях.

Карательная операция началась после нападения партизан на подразделение 118-го батальона на дороге между Логойском и Плещеницами. Сначала каратели расправились с лесорубами, а затем вошли в Хатынь.

Жителей деревни согнали в сарай, облили строение бензином и подожгли. Когда люди попытались выбраться из огня, по ним открыли стрельбу.

Спастись удалось лишь нескольким жителям, в том числе Иосифу Каминскому, ставшему впоследствии прообразом скульптуры «Непокоренный человек» в мемориальном комплексе.

Волынская резня

В иске Генпрокуратуры также фигурирует Волынская резня — массовые убийства польского населения Волыни и Галиции, совершенные в 1943 году. По данным ведомства, расправы проводили подразделения ОУН и УПА, а их пик пришелся на 11–12 июля.

Генпрокуратура оценивает число погибших как минимум в 120 тыс. человек .

Одним из первых крупных эпизодов стало нападение на деревню Паросля 9 февраля 1943 года. Члены УПА замаскировались под советских партизан, чтобы войти в доверие к местным полякам, после чего убили жителей топорами.

11 июля подразделения УПА одновременно атаковали более 150 польских населенных пунктов. Этот день стал одним из самых масштабных эпизодов Волынской резни. В одном из костелов были убиты 90 человек, пришедших на мессу.

Во время нападений националисты уничтожали целые семьи и деревни. Украинцев, пытавшихся помогать полякам, также убивали, а от членов смешанных семей требовали расправиться с родственниками-поляками.

В 2016 году польский Сейм объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской Республики. В 2018 году сенат Польши ввел уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду идеологии украинских националистов.