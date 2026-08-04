Готовили теракт против главы нового региона. Что известно о задержании двух россиян в Севастополе?

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на главу одного из новых регионов РФ во время его визита в Крым. У подозреваемых нашли три снаряженных взрывчаткой беспилотника и бомбу. Куратор также поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали двух россиян, которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины собирались устроить теракт с целью убийства главы одного из российских регионов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

По данным ФСБ, 34-летний и 27-летний мужчины были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер. Сначала кураторы поручали им собирать разведывательную информацию о расположенных в Крыму подразделениях армии России.

«После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил им совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова»,

— рассказали в ФСБ.

После совершения теракта подозреваемые планировали вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию, заявили представители ЦОС. При обысках у них были найдены три беспилотника, снаряженных боевыми зарядами, в каждом из которых содержалось по 350 граммов взрывчатки, а также бомба , состоящая из 800 граммов взрывчатого вещества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в террористическом сообществе», «Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Государственная измена». Подозреваемые признались в содеянном и сотрудничают со следствием.

В пресс-службе управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю уточнили ТАСС, что суд арестовал фигурантов на два месяца.

Показания задержанных

Сотрудники ЦОС опубликовали видео, на котором запечатлен допрос задержанных. Один из них рассказал, что ранее был подписан на украинские каналы, через которые на него и вышел представитель украинских спецслужб, предложивший сотрудничество.

«Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать сфотографировать [системы] ПВО», — сказал пособник Киева.

Он уточнил, что ему поручили проверить, есть ли свободный въезд на территорию, на которой разместили средства противовоздушной обороны. Позже ему сказали собрать три дрона со взрывчаткой , подключить их к интернету и «отнести в определенные точки».

Другой задержанный рассказал, что также его друг предлагал по заданию ГУР испортить табличку на въезде в Симферополь, переведя ее на украинский язык.

«Александр позвонил мне ночью и предложил мне хранить у себя портфель, в котором находилось СВУ (самодельное взрывное устройство, — прим.). На мой вопрос: «Зачем?», он ответил, что это для дестабилизации ситуации в регионе»,

— добавил мужчина.

Пойман производитель дронов

Также в ЦОС объявили о задержании в Крыму работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ) 33-летнего россиянина. По данным ФСБ, сначала мужчина передавал сведения о передвижениях подразделений и техники российской армии и о расположении объектов критической инфраструктуры. Однако позже он начал производить дроны для совершения атак.

«По заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов», — сказано в пресс-релизе.