Военный устроил стрельбу в Севастополе. Четыре человека погибли и четверо пострадали

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в селе Хмельницком произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.
По предварительной информации, военнослужащий сначала открыл огонь по сослуживцам. Один из них погиб, еще один был ранен. Затем нападавший убил троих жителей Хмельницкого. Погибли мужчины 71 года и 59 лет и 64-летняя женщина. Еще три человека получили ранения.
По словам Развожаева, подозреваемого задержали. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения», — написал Развожаев.
Утром 4 августа в районе сел Хмельницкое и Штурмовое временно ограничивали движение транспорта.
Что известно о подозреваемом
В социальных сетях появилась информация, что стрельбу мог открыть 21-летний уроженец Саратовской области Максим А.
По данным, которые распространяют крымские Telegram-каналы и другие местные сообщества, в 2022 году Максима А. обвиняли в проникновении в магазин и краже денег. Как утверждается, вместе с несовершеннолетним знакомым он якобы похитил из торговой точки 1500 рублей. Кроме того, в соцсетях пишут, что к концу 2025 года он официально нигде не работал.
Другие случаи стрельбы с участием военных
В последние годы в России произошло несколько громких инцидентов с участием военнослужащих. В апреле 2026 года в поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. Один сотрудник полиции погиб, после чего нападавший скрылся.
Спустя два дня его задержали в районе села Белошапка. Стрелявшим оказался рядовой Сергей Бесалаев. Ему предъявили обвинения в самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство.
Другой подобный инцидент произошел в октябре 2025 года в воинской части в Московской области. По данным Московского военного округа, военнослужащий, находившийся на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием, после чего покончил с собой. В результате стрельбы пострадали не менее трех человек: двое погибли, еще одного военнослужащего госпитализировали с тяжелыми ранениями.