Военный устроил стрельбу в Севастополе. Четыре человека погибли и четверо пострадали

Военный устроил стрельбу в селе Хмельницком в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В результате погибли четыре человека и еще четверо пострадали. Что известно об обстоятельствах происшествия и предполагаемом стрелке — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в селе Хмельницком произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

По предварительной информации, военнослужащий сначала открыл огонь по сослуживцам . Один из них погиб, еще один был ранен. Затем нападавший убил троих жителей Хмельницкого. Погибли мужчины 71 года и 59 лет и 64-летняя женщина. Еще три человека получили ранения.

По словам Развожаева, подозреваемого задержали. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения», — написал Развожаев.

Утром 4 августа в районе сел Хмельницкое и Штурмовое временно ограничивали движение транспорта.

Что известно о подозреваемом

В социальных сетях появилась информация, что стрельбу мог открыть 21-летний уроженец Саратовской области Максим А.

По данным, которые распространяют крымские Telegram-каналы и другие местные сообщества, в 2022 году Максима А. обвиняли в проникновении в магазин и краже денег. Как утверждается, вместе с несовершеннолетним знакомым он якобы похитил из торговой точки 1500 рублей. Кроме того, в соцсетях пишут, что к концу 2025 года он официально нигде не работал.

Другие случаи стрельбы с участием военных

В последние годы в России произошло несколько громких инцидентов с участием военнослужащих. В апреле 2026 года в поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, открыл огонь по полицейским , которые пытались его задержать. Один сотрудник полиции погиб, после чего нападавший скрылся.

Спустя два дня его задержали в районе села Белошапка. Стрелявшим оказался рядовой Сергей Бесалаев. Ему предъявили обвинения в самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство.