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Кто приедет в Москву на парад Победы

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры 19 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию, Кубу и восемь бывших республик СССР, ставших независимыми. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашение получил, но пока не подтвердил своего участия.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Парад Победы на Красной площади, на котором будут присутствовать руководители России и зарубежные гости, начнется в 10 часов утра. Парадные расчеты войск России и 19 дружественных государств пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного.

Из зарубежных гостей свое участие подтвердили:
• президент Абхазии Бадра Гунба;
• президент Азербайджана Ильхам Алиев;
• премьер-министр Армении Никол Пашинян;
• президент Белоруссии Александр Лукашенко;
• президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
• президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
• президент Венесуэлы Николас Мадуро;
• президент Вьетнама То Лам;
• посол Израиля Симона Гальперин;
• президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
• председатель КНР Си Цзиньпин;
• президент Кубы Мигель Диас-Канель;
• президент Палестины Махмуд Аббас;
• президент Республики Сербской Милорад Додик;
• президент Сербии Александар Вучич;
• премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
• президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
• президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов;
• президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Из числа бывших республик СССР на парад в Москву не приедут представители Украины, Молдавии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который получил приглашение, также не приедет в Москву на торжества.

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