Кто приедет в Москву на парад Победы

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры 19 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию, Кубу и восемь бывших республик СССР, ставших независимыми. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашение получил, но пока не подтвердил своего участия.

Парад Победы на Красной площади, на котором будут присутствовать руководители России и зарубежные гости, начнется в 10 часов утра. Парадные расчеты войск России и 19 дружественных государств пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного.

Из зарубежных гостей свое участие подтвердили:

• президент Абхазии Бадра Гунба;

• президент Азербайджана Ильхам Алиев;

• премьер-министр Армении Никол Пашинян;

• президент Белоруссии Александр Лукашенко;

• президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

• президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

• президент Венесуэлы Николас Мадуро;

• президент Вьетнама То Лам;

• посол Израиля Симона Гальперин;

• президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

• председатель КНР Си Цзиньпин;

• президент Кубы Мигель Диас-Канель;

• президент Палестины Махмуд Аббас;

• президент Республики Сербской Милорад Додик;

• президент Сербии Александар Вучич;

• премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

• президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

• президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов;

• президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Из числа бывших республик СССР на парад в Москву не приедут представители Украины, Молдавии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который получил приглашение, также не приедет в Москву на торжества.