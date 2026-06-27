«Сердце чуть не выскочило». ВСУ атаковали ракетами завод в Волгограде, погиб работник

Производственные объекты одного из предприятий в Волгограде подверглись ракетной атаке украинских войск. По словам губернатора Андрея Бочарова, один работник предприятия погиб, еще 11 человек получили травмы. Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ запустили ракеты «Фламинго». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Волгограде в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на одно из предприятий погиб работник, еще 11 человек пострадали, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия <…> Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются», — отметил он.

Состояние двоих из 11 госпитализированных пострадавших оценивается как тяжелое . Врачи делают все возможное для стабилизации состояния раненых, подчеркнул глава региона.

По словам Бочарова, повреждения получили производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда. Название завода не раскрывается. Губернатор сообщил, что произошли локальные возгорания, но их удалось оперативно потушить. Повреждений жилых объектов не зафиксировано.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало исследование атмосферного воздуха и измерение радиологических показателей в ближайшей жилой застройке. На место выезжали эксперты областного Центра гигиены и эпидемиологии. Все показатели оказались в норме — специалисты не выявили превышения предельно-допустимых концентраций исследованных веществ.

Глава региона уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром отразили атаку «высокоскоростных воздушных целей».

Волгоградское предприятие поразили крылатые ракеты большой дальности FP-5 «Фламинго» , утверждает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что силы ПВО сбили три ракеты «Фламинго».

Угроза ракетной опасности в регионе была объявлена 27 июня в 3:25 мск. РСЧС призывала местных жителей избегать открытой местности, проследовать в ближайшее укрытие с документами, питьевой водой, теплой одеждой и лекарствами. Об отмене ракетной опасности стало известно в 4:38 мск.

На этом фоне в аэропорту Волгограда вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.

В Следственном комитете России заявили, что установят все обстоятельства произошедшего, а также причастных к совершению преступления. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав пострадавших, организовала горячую линию и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами.

«Бабахнуло, что стены задрожали»

Жители Волгограда рассказали, что их разбудила серия громких взрывов, которая сопровождалась гулом и заревом.

«Сильный грохот был минимум трижды: в 3:48, 3:51 и 3:52. После первого я проснулся», — приводит издание V1.Ru слова местного жителя.

Жительница города призналась, что от грохота «сердце чуть не выскочило». Ее поддержала другая волгоградка: « От разрыва сердца могла и не проснуться <…> Сначала гул был громкий, потом за окном зарево и так бабахнуло, что стены задрожали».

Некоторые решили выбежать на улицу в поисках укрытия, однако убежища были заперты, посетовал один из местных жителей.

«Мы там с родителями уже документы собрали и оделись, только вот главный прикол, что даже убежища не открыты»,

— сказал он.

Еще одна волгоградка рассказала, что вышла на улицу с собакой и испытала «ужас». « Люди в панике сидят и не знают, куда идти . У всех сумки и так далее», — отметила она.

Другая жительница Волгограда в беседе с aif.ru рассказала, что атака произошла недалеко от ее дома.

«Услышали сильный грохот, собака за секунду сорвалась с дивана, бросилась в коридор. Тут же второй взрыв. Оделись, поймали одного из котов и на улицу выскочили», — поделилась она.

В ночь на 29 мая в Волгоградской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. Произошли пожары на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека пострадали.