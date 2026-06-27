«Ползли к врачам с жуткими хрипами». Что известно о смертельной вечеринке в Подмосковье?

В Подмосковье двое спортсменов погибли на вечеринке, еще шестерых человек госпитализировали. По различным версиям, молодые люди могли отравиться наркотиками: мефедроном или метадоном. Когда на место прибыли первые врачи, пострадавшие «ползли к ним с жуткими хрипами», сообщили СМИ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В подмосковном Солнечногорске произошло массовое отравление наркотическим веществом, два человека погибли, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«В частном доме в коттеджном поселке Бакеево городского округа Солнечногорск скончались двое мужчин 2000 года рождения, еще шестеро человек госпитализированы с признаками отравления», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной острого отравления могло стать употребление мефедрона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По информации SHOT, пострадавшие приняли метадон, который «им продали под видом другого наркотика» .

Окончательные выводы о причинах массового отравления будут сделаны по результатам судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время проводятся осмотр места происшествия и допросы.

В министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что всех пострадавших доставили в больницы, состояние четырех человек оценивается как тяжелое , им оказывается необходимая медицинская помощь. «Еще двое пострадавших отказались от дальнейшей госпитализации и покинули медучреждения», — добавили в ведомстве.

Следователь уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Санкция статьи предусматривает не только ограничение свободы или принудительные работы, но и лишение свободы на срок до четырех лет.

«Вероятно, ответит по ней тот, кто принес отраву на вечеринку и начал «угощать» знакомых», — пишет kp.ru.

По данным ТАСС, «порошок белого цвета» молодым людям предложил неизвестный . Свертки с веществом уже изъяты с места происшествия, их направят на экспертизу.

Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

«Жуткая картина»

Инцидент произошел в частном доме на праздновании дня рождения. На видеозаписи с праздника, опубликованной Telegram-каналом «112», видно, как молодые люди жарят шашлыки. Однако компания не только распивала спиртное. Как пишет Mash, «в разгар вечеринки ребята решили употребить «запрещенку» .

«В числе согласившихся «повеселиться» была 20-летняя Мария А. После употребления все потеряли сознание, Мария пришла в себя первой и вызвала полицию», — рассказала Baza.

По данным kp.ru, звонившая не сообщила о каких-либо подробностях происшествия. Она лишь сказала, что всем восьмерым гостям в доме стало плохо. Первая бригада реанимации, когда приехала на вызов, «застала жуткую картину» и решила вызвать не только дополнительные бригады, но и сотрудников полиции.

« В комнате лежали два бездыханных тела — 26-летние парни. Еще несколько буквально ползли к врачам с жуткими хрипами . Кругом бутылки из-под спиртного, разбросана еда», — говорится в публикации.

По информации SHOT, погибшими оказались два спортсмена из Брянска — воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» Тимур и боксер Мирзабек, которые отмечали день рождения своего друга Павла. Официально эти данные не подтверждены.