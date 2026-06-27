«Наш ответ будет гораздо шире». КСИР заявил об ударах по американским силам на Ближнем Востоке

КСИР заявил об ударах по американским военным силам на Ближнем Востоке

КСИР заявил об ударах по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по объектам в Иране. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Поводом для нового обмена ударами стал инцидент с контейнеровозом в Ормузском проливе.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили об ударах по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

В Тегеране назвали атаку ответом на действия США, которые несколькими часами ранее поразили иранские склады ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные станции. КСИР не уточнил, какие американские объекты попали под удар и есть ли пострадавшие.

В корпусе обвинили Вашингтон в «агрессии» и нарушении достигнутых договоренностей, в том числе связанных с прекращением боевых действий в Ливане.

«В ответ на эту агрессию военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по местам дислокации армии США в регионе. <...> В случае повторения агрессии наш ответ будет гораздо шире», — заявили в КСИР.

США и Иран обменялись ударами

За несколько часов до этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об ударах по территории Ирана. Их целями стали склады ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные станции в районе Ормузского пролива.

В CENTCOM назвали операцию ответом на атаку против коммерческого судна, которое проходило через пролив. Американское командование заявило, что продолжит защищать свои силы и добиваться безопасного судоходства в регионе.

После начала операции в районе города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв. Иранские СМИ сообщили о попадании в районе местного порта. Позднее представитель портовой администрации заявил, что инфраструктура не пострадала, а работа объекта не прекращалась.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи обвинил США в срыве перемирия. По его словам, Дональд Трамп показал, что не намерен придерживаться ни переговоров, ни договоренностей о прекращении огня. Азизи заявил, что действия Вашингтона приведут к его «отступлению и сожалению».

Атака на судно в Ормузском проливе

Поводом для американских ударов стал инцидент с контейнеровозом Ever Lovely, который шел под флагом Сингапура. Судно принадлежит тайваньской компании Evergreen Marine.

По версии американской стороны, 25 июня Иран якобы направил в сторону судоходного маршрута четыре ударных беспилотника. Один из них попал в Ever Lovely, еще три были сбиты. Контейнеровоз в этот момент выходил из Ормузского пролива и шел вдоль побережья Омана.

В Evergreen Marine сообщили Reuters, что в правый борт Ever Lovely попал «неизвестный объект». На мостике оказались повреждены окна. Никто из членов экипажа не пострадал, груз также остался цел. После осмотра контейнеровоз самостоятельно покинул район атаки.

За несколько часов до инцидента иранское агентство Mehr сообщило о предупредительных выстрелах по «судам-нарушителям» в Ормузском проливе. Помимо этого, южнее побережья Ирана были запущены две ракеты в направлении пролива. Связаны ли эти эпизоды с атакой на Ever Lovely, иранская сторона не уточняла.

Трамп назвал удар по судну нарушением перемирия.

«Мне не нравится, что вчера они открыли огонь — фактически четыре раза», — сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон соблюдал договоренности с Тегераном. По его словам, спорные вопросы можно обсуждать по дипломатическим каналам, однако на применение силы США будут отвечать силой.