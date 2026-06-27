От «Шпионки» до «Звездных войн»: лучшие фильмы Джей Джей Абрамса

Голливудскому режиссеру, продюсеру и сценаристу Джей Джей Абрамсу исполнилось 60 лет. Он известен как создатель зрелищных блокбастеров и популярных сериалов и соратник Стивена Спилберга, один из авторов сценария «Армагеддона» 1998 года и лауреат «Эмми».

Джей Джей Абрамс родился 27 июня 1966 года в Нью-Йорке телепродюсеров Джеральда и Кэрол Энн Абрамсов. Он с детства увлекался кино, и свою первую работу в индустрии получил уже в 16 лет — написал музыку к фильму ужасов «Ночной зверь» 1982 года. В 1999-м он основал собственную кинокомпанию Bad Robot и постепенно вошел в число авторов, создающих самые кассовые картины.

Лучшие фильмы Абрамса-режиссера — в подборке «Газеты.Ru».