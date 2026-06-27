«Удар по самому ценному». Что известно об атаке ВСУ на «Самбекские высоты»

Беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинский беспилотник атаковал территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала <…> По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 — госпитализированы », — отметил он.

Глава региона уточнил, что детонации и пожара не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, медики оказывают помощь пострадавшим, подчеркнул он.

Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» «большим горем» и «актом особого цинизма со стороны ВСУ» , поскольку « враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году».

«Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — добавил губернатор.

Согласно афише музейного комплекса, 27 июня на «Самбекских высотах» проходил фестиваль для детей и взрослых «Крылья славы», посвященный советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову, а также VII Всероссийская научная конференция Южного научного центра РАН с международным участием «Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: события, участники, символы».

Военные следственные органы Следственного комитета России уже возбудили уголовное дело о террористическом акте (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ). В ведомстве уточнили, что в момент атаки в музейном комплексе находились посетители. Сейчас на месте происшествия работают военные следователи и криминалисты.

«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект», — подчеркнули в ведомстве.

Областная прокуратура в свою очередь обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами, взяла на контроль устранение последствий произошедшего, а также соблюдение прав граждан.

Это не первая атака украинских войск на российские музеи в этом месяце. В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате произошел пожар, которому присвоили четвертый ранг. Как сообщил директор музея Михаил Смородкин, внутри здания «выгорело все практически дотла». Из пожара удалось спасти 10 фрагментов копии исторического полотна Франца Рубо.

Чем знамениты «Самбекские высоты»?

«Самбекские высоты» — это крупнейший мемориальный комплекс на юге России, посвященный подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на окраине села Самбек в Неклиновском районе Ростовской области на линии «Миус-фронта», где проходили тяжелейшие и кровопролитные бои.

Мемориал Славы — центральный памятник комплекса, открытый еще в 1980 году . Композиция, возвышающаяся на холме, представляет собой две каменные полукруглые стены с барельефами бойцов, отлитые из бетона. Они символизируют стрелковые дивизии, освобождавшие эти земли. В центре композиции — Вечный огонь.

В 2020 году комплекс расширили до 14 гектаров. Теперь на его территории находятся Донской военно-исторический музей с постоянной экспозицией «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы», а также информационно-выставочный центр, вмещающий выставочные площади, конференц-залы, большой холл с зоной обслуживания посетителей, лабораторию виртуальной реальности и творческую лабораторию.

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Кроме того, комплекс включает в себя воинское захоронение, интерактивную площадку «Прорыв» под открытым небом, где представлена боевая техника периода Великой Отечественной войны и образцы фортификационных сооружений, Аллею Памяти со скульптурой «Памятник советскому солдату — победителю», часовню в честь Воскресения Христова, 12-метровую композицию «Высота народной памяти» со взмывающей вверх журавлиной стаей, Аллею воинской славы и доблести, а также открытую киноконцертную площадку.