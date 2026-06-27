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Дроны ВСУ атаковали предприятие в Волгограде. Военная операция, день 1585-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1585-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области: пострадали 10 человек, повреждены производственные объекты в Краснооктябрьском районе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Украинские Telegram-каналы утверждают, что целью удара стал завод «Титан-Баррикады», при ударе помимо беспилотников также применялись ракеты «Фламинго». В Калужской области силами ПВО уничтожены 18 БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:49

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 76 раз за прошедшие сутки, один человек погиб, четверо, в том числе ребенок, пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

8:33

🔴 Сергей Собянин: силы ПВО с ночи уничтожили 11 БПЛА, летевших на Москву.

8:21

Российские войска ударом БПЛА «Герань» обесточили ряд предприятий в Сумской области, работавших в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

8:10

Украинские Telegram-каналы утверждают, что целью атаки БПЛА в Волгограде был завод «Титан-Баррикады», кроме беспилотников применялись ракеты «Фламинго».

8:06

ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

8:05

🔴 В Волгограде в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

8:02

Силами ПВО уничтожены 18 БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:00

Сегодня 1585-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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