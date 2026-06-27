Дроны ВСУ атаковали предприятие в Волгограде. Военная операция, день 1585-й

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 76 раз за прошедшие сутки, один человек погиб, четверо, в том числе ребенок, пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
🔴 Сергей Собянин: силы ПВО с ночи уничтожили 11 БПЛА, летевших на Москву.
Российские войска ударом БПЛА «Герань» обесточили ряд предприятий в Сумской области, работавших в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
Украинские Telegram-каналы утверждают, что целью атаки БПЛА в Волгограде был завод «Титан-Баррикады», кроме беспилотников применялись ракеты «Фламинго».
ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
🔴 В Волгограде в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Силами ПВО уничтожены 18 БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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