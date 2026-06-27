Дроны ВСУ атаковали предприятие в Волгограде. Военная операция, день 1585-й

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области: пострадали 10 человек, повреждены производственные объекты в Краснооктябрьском районе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Украинские Telegram-каналы утверждают, что целью удара стал завод «Титан-Баррикады», при ударе помимо беспилотников также применялись ракеты «Фламинго». В Калужской области силами ПВО уничтожены 18 БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. «Газета.Ru» вела хронику событий.